С начала года.

Государственный дог Свердловской области с начала 2017 года снизился на 18,3 миллиарда рублей. Уровень долговой нагрузки снижен с 42% до 29,1%, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

В июне–августе было проведено рефинансирование обязательств по ставкам, превышающим рыночные предложения текущего года. Ставки за пользование кредитными средствами снижены с 12,15% до 8,5% годовых, что позволит ежегодно снижать расходы на обслуживание данных кредитов более чем на 700 миллионов рублей.

При этом, по словам министра финансов Среднего Урала Галины Кулаченко, "правительство региона продолжает взвешенно подходить к привлечению новых заимствований".