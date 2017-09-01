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Госдолг Среднего Урала уменьшился на четвертьСегодня в 14:36

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С начала года.

Государственный дог Свердловской области с начала 2017 года снизился на 18,3 миллиарда рублей. Уровень долговой нагрузки снижен с 42% до 29,1%, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

В июне–августе было проведено рефинансирование обязательств по ставкам, превышающим рыночные предложения текущего года. Ставки за пользование кредитными средствами снижены с 12,15% до 8,5% годовых, что позволит ежегодно снижать расходы на обслуживание данных кредитов более чем на 700 миллионов рублей.

При этом, по словам министра финансов Среднего Урала Галины Кулаченко, "правительство региона продолжает взвешенно подходить к привлечению новых заимствований".

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