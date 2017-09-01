Накануне профессионального праздника.

В АО "Транснефть – Сибирь" отметили День работников нефтяной и газовой промышленности. Сотрудников и ветеранов предприятия поздравил главный инженер компании Ривхат Аптразаков.

Он отметил, что трудовой коллектив АО "Транснефть – Сибирь" с честью выполняет задачу по обеспечению бесперебойной и экономически эффективной транспортировки нефти. Также Ривхат Аптразаков озвучил основные показатели деятельности предприятия.

Для обеспечения стабильной и надежной транспортировки нефти АО "Транснефть – Сибирь" ежегодно реализует программу реконструкции, строительства и ремонта основных средств. На 2017 год запланирована реконструкция 10 РВС объемом 180 тысяч кубических метров. Два из них объемом 30 тысяч кубометров уже введены в эксплуатацию, еще три объемом 60 тысяч кубометров подключены к системе магистральных нефтепроводов. В целом резервуарный парк АО "Транснефть – Сибирь" состоит из 190 емкостей общим номиналом 3,29 миллиона кубометров.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, в рамках замены линейной части магистральных нефтепроводов в 2017 году запланирован ввод 14 участков трубопроводов общей протяженностью 114 километров. Уже введены 2 реконструированных участка линейной части в 34 километра. Еще 7 участков в 61 километр подключены к системе магистральных нефтепроводов. Также в текущем году планируется ввести 6 систем автоматики НПС, ведутся работы по замене электронасосных агрегатов, запорной арматуры, электроприводов и другого оборудования.

На торжественном собрании были объявлены благодарности и вручены благодарственные письма сотрудникам предприятия. Приказами Минэнерго, ПАО "Транснефть", АО "Транснефть – Сибирь" и другими видами наград отмечены 458 работников Общества.

По результатам производственного соревнования среди подразделений первой группы звание лучшего получило Тобольское управление магистральных нефтепроводов (УМН). Второе место заняло Нижневартовское УМН, третье - Тюменское УМН.

Среди предприятий второй группы лучшим стало Специализированное управление по предупреждению и ликвидации аварий. В тройку победителей также вошли Тюменский ремонтно-механический завод и Управление эксплуатации социальных объектов АО "Транснефть – Сибирь". Они заняли второе и третье места соответственно.