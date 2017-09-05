Второй по величине в регионе.

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") выполнила капремонт автотрансформатора 220 кВ на подстанции 500 кВ "Демьянская" в Тюменской области.

Установленная трансформаторная мощность энергообъекта, введенного в эксплуатацию 1969 году, составляет 1256,6 МВА. Он является важным энергоузлом Тюменской области, обеспечивая электроснабжением объекты электросетевого хозяйства "Газпромнефти" и "Транснефти".

Энергетики провели ревизию переключающего устройства и активной части автотрансформатора "Демьянской". По итогам проверки специалисты установили новое газовое реле, контрольные кабели газовой защиты и токовых цепей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, также они заменили уплотнительную резину и запорную арматуру. В термосифонных фильтрах ремонтная бригада сменила силикагель, а также провела ревизию системы охлаждения и обновила трансформаторное масло.

Следует отметить, что до конца 2017 года планируется обновить еще 2 автотрансформатора на подстанциях 500 кВ "Холмогорская" и 220 кВ "Уренгой", расположенных на Ямале.