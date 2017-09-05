"Газпром добыча Ямбург" добыл 11 миллиардов кубометров газа сверх плана04 сентября в 16:56
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В перспективе - новые рекорды.
"Газпром добыча Ямбург" с размахом отметил День работников нефтяной и газовой промышленности. Праздничные мероприятия прошли в Новом Уренгое, Ямбурге и Новозаполярном.
Работников предприятия встречали активисты Совета молодых ученых, вручая праздничный номер газеты "Пульс Ямбурга". Всех желающих фотографировали на фоне пресс-волла с запоминающимися хэштегами.
Поздравил коллектив и гендиректор ООО "Газпром добыча Ямбург" Олег Арно. Он отметил весомый вклад компания в развитие нефтегазовой отрасли.
"На сегодняшний день суточная добыча газа составляет 385 миллионов кубометров. При этом с начала года сверх первоначального плана добыто более 11 миллиардов кубометров газа. В период пиковых нагрузок мы сможем обеспечить добычу в объеме 522 миллионов кубометров в сутки, – поделился руководитель предприятия. – Добыча газового конденсата по итогам 8 месяцев составила 2 миллиона 800 тысяч тонн. Это серьезные и значимые производственные показатели и, конечно, показатель профессионализма всего коллектива".
Олег Арно добавил, что для поддержания уровня добычи в среднесрочной и долгосрочной перспективе продолжается обустройство Ямбургского и Заполярного месторождений. В 2017 году завершится проект по подключению дополнительных скважин нижнемеловых отложений Ямбургского участка. Всего за время его реализации валанжинский фонд увеличился на 94 скважины. Заполярное месторождение готовится к стадии компрессорной добычи. Первую очередь дожимной компрессорной станции на УКПГ-3С мощностью 96 МВт планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году.
Гендиректор "Газпром добыча Ямбург" подчеркнул, что планы предприятия предполагают дальнейшее движение на север с последовательным освоением 7 шельфовых и 3 континентальных месторождений.
"Для освоения акваториальных месторождений Обской и Тазовской губ в ближайшие 15 лет понадобятся две ледостойкие платформы, несколько ледостойких блок-кондукторов, специальное буровое судно и суда снабжения на воздушной подушке. На мысе Парусный будет построена установка комплексной подготовки газа, две очереди ДКС, межпромысловый газопровод, вахтовый поселок, базы снабжения и многое другое, – сказал Олег Арно. – Это весьма амбициозная задача не только для нас, но и для российской промышленности, для конструкторских и проектных институтов".
Генеральный директор также отметил, что большое внимание в компании уделяется вопросам экологической безопасности. На сегодня полностью исключен сброс загрязненных сточных вод в водные природные объекты. На протяжении нескольких лет "Газпром добыча Ямбург" ведет строительство скважин без захоронения отходов бурения.
Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ компании, в 2017 году комплексная технология оздоровления ландшафтов Крайнего Севера, разработанная предприятием, была признана лучшей на международном конкурсе неправительственного экологического фонда имени Вернадского.
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