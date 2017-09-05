Федерального и регионального уровня.

На Антипинском НПЗ, основном производственном предприятии Группы компаний "Новый Поток", состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Сотрудников завода поздравили председатель Тюменской гордумы Дмитрий Еремеев и депутат Альбина Селезнева, а также парламентарий Тюменской облдумы Сергей Медведев.

14 работников НПЗ получили благодарности Минэнерго, а также благодарственные письма и почетные грамоты органов законодательной власти Тюменской области и Тюмени.

"Антипинский НПЗ – это одна из главных достопримечательностей города Тюмени. Завод вносит огромный вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области", - отметил Дмитрий Еремеев.

Празднование Дня нефтяников и газовиков в этом году стал особенным в свете производственных успехов Антипинского завода. По итогам января-июня 2017 года предприятие увеличило выпуск светлых нефтепродуктов до 2,1 миллионов тонн - на 23% выше аналогичного показателя прошлого года. На 10% выросло производство дизтоплива (1,2 миллиона тонн). Выпуск прямогонного бензина увеличился на 12% - до 646 тысяч тонн.

Антипинский НПЗ ставит перед собой амбициозные задачи – обеспечить Тюменскую область высокооктановыми бензинами АИ-92 и АИ-95 класса Евро-5. Для реализации этих планов в конце 2017 года будет запущена в эксплуатацию комбинированная установка по производству высокооктановых бензинов (КУПВБ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

ГК "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу в рамках стратегического партнерства входят нефтеперерабатывающие заводы Тюменской области и Республики Марий Эл, битумное производство в Нижегородская область. Также New Stream Group объединяет предприятия, специализирующиеся на транспортировке и реализации нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морской перевалке нефтепродуктов, а также инжиниринге и строительстве объектов под ключ. Кроме того, в Группу входит компания, владеющая месторождениями в Оренбуржье.

Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ. Его установленная мощность переработки превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизтоплива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.