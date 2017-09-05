"Уральские авиалинии" доставят москвичей в Навои и Ургенч04 сентября в 17:27
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Из Домодедово.
"Уральские авиалинии" возобновляют полеты между Москвой и двумя городами Узбекистана - Навои и Ургенч.
В первый самолеты начнут летать с 21 сентября 2017 года по пятницам. Билет в одну сторону обойдется в сумму от 12 500 рублей. Рейс в Ургенч будет запущен с 20 сентября по средам и субботам. Минимальная цена – от 14 800 рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.
Узбекистан – это "колыбель древней культуры". Навои, расположенный в устье золотоносной реки Зеравшан, покажет путешественникам архитектурные, археологические и естественные памятники. Недалеко от города в ущелье Сармыш находится парк петроглифов с наскальными рисунками бронзового века.
Ургенч знаменит парком имени Амира Тимура, в котором компактно расположились главные узбекские памятники архитектуры в миниатюре. В непосредственной близости от города находятся древнейшие памятники Центральной Азии: античные крепости и древние руины.
Приобрести билеты на оба рейсы можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262, а также в авиакассах.
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