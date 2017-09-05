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Мэрия Екатеринбурга увеличила зарплату могильщикам04 сентября в 19:18

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И увеличила кладбищенский штат.

Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб увеличил фонд оплаты труда и численность работников Службы городских кладбищ. Соответствующее постановление за подписью главы муниципалитета опубликовано на сайте мэрии Екатеринбурга, сообщает "Уралинформбюро".

Документ вносит изменения в постановление 2011 года о создании МКУ "Служба городских кладбищ". Согласно им, в штате службы появятся новые должности: специалист в сфере закупок, главный специалист по оказанию услуг по погребению, водитель и землекоп.

Таким образом, предельная численность штата Службы городских кладбищ вырастет до 39 человек. При этом на 3,12 миллиона рублей увеличен фонд предельной оплаты труда кладбищенских работников. Теперь он составляет 12,7 миллиона рублей.

Следует добавить, что 4 сентября на заседании члены Общественной палаты Свердловской области и представители похоронного бизнеса обсудили проект нового федерального закона "О похоронном деле в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В частности, законопроект предлагает расширить спектр полномочий муниципальных органов власти по контролю за похоронным делом.

"Наши кладбища находятся в безобразном состоянии, — считает зампредседателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий. — Поборы с родственников умерших идут без меры и совести с молчаливого согласия властей и бездействия правоохранительных органов. Изменения в закон о похоронном деле только первый шаг в наведении порядка".

По мнению руководителя Ассоциации похоронных организаций Урала Дмитрия Хазина, главная проблема похоронной сферы заключается в отсутствии у муниципалитета полномочий по расширению кладбищенских территорий. Кроме того, назрела необходимость решить вопрос бесхозных захоронений, заявил Хазин в беседе с корреспондентом агентства. Подробнее об этом читайте на "Уралинформбюро" в ближайшее время.

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