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Российским авиакомпаниям пригрозили ростом штрафов05 сентября в 09:23

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За задержки рейсов.

Российские авиакомпании ожидают повышенные штрафы за невыполнение обязательств перед пассажирами. Изменения в Воздушный кодекс планирует предложить Министерство транспорта РФ - новации дадут ведомству возможность определять размер компенсаций за задержку и отмену рейсов на международных и внутренних авиалиниях, пишут "Известия".

Предполагается, что размеры штрафов будут определяться в рамках международной практики и зависеть от дальности полета и длительности задержки вылета. "Ставка" может быть фиксированной или составлять определенный процент от цены билета: в Казахстане, например, каждый час просрочки - 3% от стоимости билета, но не более 50%.

При этом в Минтрансе сразу оговариваются, что санкции не будут распространяться на отложенные по метеоусловиям рейсы.

На сегодня за час задержки рейса пассажирам выплачивается лишь 25 рублей. Кроме того, по действующему законодательству им обеспечиваются горячее питание, напитки, телефонный звонок, а при переносе вылета более чем на 6 часов - гостиница. По словам экспертов, сейчас наказание для недобросовестных авиаперевозчиков слишком мало, поэтому многие из них принимают на себя повышенные операционные риски ради максимальной загрузки бортов, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что в конце августа Россия вошла в число участников Монреальской конвенции, регламентирующей права авиапутешественников и ответственность авиакомпаний при международных перелетах.

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