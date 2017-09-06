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Тюменская область завершает установку приборов учета05 сентября в 09:40

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Уровень обеспеченности жилфонда приближается к 100%.

В Тюменской области особое внимание уделяется энергоэффективности - в регионе завершается процесс установки приборов учета. Так, 93% многоквартирников региона оборудованы общедомовыми счетчиками. Индивидуальными приборами учета пользуются жители 80,34% многоэтажек. Частные дома оснащены ими на 96%. Здания бюджетных организаций и органов власти оборудованы приборами учета коммунальных ресурсов в полном объеме.

Требования к энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе – к внедрению приборов учета прописаны в соответствующем федеральном законе. Документ устанавливает требования и для собственников общего имущества в многоквартирных домах. Кроме установки автоматических узлов управления освещением, изоляции трубопроводов подвальных и общедомовых помещений и утепления ограждающих конструкций, многоэтажки следует оснащать коллективными приборами учета потребляемых ресурсов.

Общедомовые счетчики в обязательном порядке должны быть в домах, подключенных к электрическим сетям централизованного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и газоснабжения. Исключение делается для ветхих, аварийных объектов, а также домов, где мощность потребления электроэнергии не превышает 5 кВт*ч, а максимальный объем потребления тепла - меньше 0,2 Гкал/ч.

До июля 2012 года обязанность по установке общедомовых приборов учета в многоквартирниках была на собственниках жилья. С 2012 года это обязательство перешло к ресурсоснабжающим организациям.

Как пояснили "Уралинформбюро" в департаменте ЖКХ Тюменской области, общедомовой прибор учета позволяет контролировать фактическое потребление ресурса в доме. Он устанавливается для того, чтобы не переплачивать за потери на магистральных сетях поставщика. В результате собственники жилья могут экономить на оплате жилищно-коммунальных услуг.

Следует отметить, что в Тюменской области вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на особом контроле. С 2015 года в регионе действует соответствующая программа. Она рассчитана до 2020 года.

Программа направлена на снижение энергоемкости ВРП, снижение удельных расходов энергетических ресурсов и воды всеми категориями потребителей, а также повышение качества оказываемых услуг в сфере ЖКХ.

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