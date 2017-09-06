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Крым "пристегнули" к Украине ради подъема экономики05 сентября в 09:48

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И блага населения.

Передача Крыма Украинской ССР в феврале 1954 года имела под собой исключительно экономическую подоплеку. Об этом в сюжете передачи "Гордон", вышедшей в эфир на телеканале "112 Украина", рассказал сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей, передает "Уралинформбюро".

"Отец отдал Украине Крым, потому что если вы посмотрите на карту, то Крым пристегнут к Украине, и когда там стали заниматься экономикой и, самое главное, строить тот канал, который сейчас, к сожалению, закопали, то Госплан сказал, что лучше, если будет строиться под одним юридическим лицом, и передали Украине, так же как передавали многие регионы", - отметил он

По словам С.Хрущева, в этом решении не было ни политики, ни намека на ублажение украинской бюрократии. Тем более передача полуострова не являлась "подарком" жене первого секретаря ЦК КПСС, родившейся на западе Украины.

"Это было решение структурное и правильное. Крым начал возрождаться, сажали много винограда", - уверен С.Хрущев.

Полгода назад первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о принудительной передаче полуострова под контроль Киева в 1954 году - Хрущева, посетившего регион в 1953 году, шокировала бедность местного населения. После распада СССР Крым вошел в состав Незалежной.

Между тем спикер Верховной Рады Андрей Парубий уверен, что украинские войска отвоевали Крым и Донбасс у России еще в 1918 году.

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией произошло в марте 2014 года после всенародного референдума. Однако Киев до сих пор не признает решения большинства крымчан.

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