В честь профессионального праздника.

647 сотрудников ООО "Газпром добыча Ямбург" получили профессиональные награды в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности.

Торжественные церемонии прошли в администрации города Новый Уренгой, новоуренгойском офисе ООО "Газпром добыча Ямбург", а также в вахтовых поселках – Ямбург и Новозаполярный.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ компании, 44 сотрудника предприятия были представлены к наградам органов исполнительной и законодательной власти Ямала, а также органов местного самоуправления.

581 работник получил признание от руководства "Газпром добыча Ямбург". 9 специалистов стали обладателями наград Минэнерго РФ, 13 – почетных грамот ПАО "Газпром".