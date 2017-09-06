Предприятию требуется 1 200 работников.

В сентябре 2017 года АО "Томинский горно-обогатительный комбинат" (входит в Группу "Русская медная компания") начнет кампанию по найму сотрудников.

До конца года предприятие примет более 60 работников. В 2018 году Томинский ГОК трудоустроит более 400 человек, а через год к ним присоединятся еще 600 специалистов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

"Подбор сотрудников будет осуществляться как среди соискателей, которые направили свои резюме в компанию, так и среди жителей региона, находящихся на учете в центрах занятости населения. На вакантные позиции будет конкурс. Мы уже видим, что число желающих работать на Томинском ГОКе превышает количество рабочих мест, которые планируется организовать на предприятии", - пояснил гендиректор АО "Томинский ГОК" Валерий Улановский.

Кадровый резерв Томинского ГОКа начал формироваться задолго до активной фазы реализации проекта. Жители Южного Урала отправляют резюме на электронную почту компании, через форму обратной связи на сайте комбината tomgok.ru, приносят их лично в офис предприятия. В управление кадровой политики РМК только через официальный сайт предприятия поступило свыше 1 300 резюме.

Планируется, что Томинский ГОК создаст в Челябинской области порядка 1 200 новых рабочих мест для представителей 125 специальностей. При трудоустройстве предпочтение будет отдаваться жителям Сосновского и Коркинского районов, а также Челябинска.

Средняя зарплата на предприятии превысит 40 тысяч рублей, предусмотрены различные дополнительные льготы.

Томинское месторождение медно-порфировых руд находится в Сосновском районе. Оно входит в 50 самых крупных участков недр.

Старт освоению месторождения РМК дала 11 июля 2017 года в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

Компания планирует возвести на месторождении Томинский ГОК. В его состав войдут Томинский и Калиновский карьеры, а также обогатительная фабрика. Предполагается, что ГОК будет ежегодно перерабатывать 28 миллионов тонн медно-порфировой руды и выпускать более 100 тысяч тонн меди в медном концентрате.