Кадастровую оценку сумели оспорить почти 300 свердловчан05 сентября в 13:51
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В 2017 году.
В Свердловской области снизилось число жалоб на кадастровую оценку стоимости земельных участков. Если в 2016 году в областную межведомственную комиссию по рассмотрению споров поступило 987 заявлений на действия оценщиков, то по данным на 1 сентября 2017 года — всего 749, сообщает "Уралинформбюро".
Управление Росреестра по Свердловской области 5 сентября подвело итоги массовой государственной оценки объектов недвижимости, продолжавшейся с 2012 по 2016 годы. По словам и.о. первого заместителя главы МУГИСО Елены Николаевой, в общей сложности было оценено 836 тысяч участков в 64 населенных пунктах Свердловской области.
Еще 10 муниципальных образований, включая Екатеринбург, прошли эту процедуру и того раньше - в 2010-2011 годах. "Результаты неоднородные и вызывают много вопросов, но нужно учитывать, что на исходную цифру влияло много параметров", — отметила Николаева на встрече с журналистами.
Как пояснил начальник отдела кадастровой оценки недвижимости областного управления Росреестра Виктор Лузин, большинство собственников земли, подавших заявления в комиссию, просили пересчитать кадастровую стоимость их участков в размере рыночной стоимости. Гораздо реже заявители жалуются на ошибки оценщиков.
"По статистике на 1 сентября в комиссию поступило 749 заявлений, комиссия приняла к рассмотрению 671 заявление. В пользу заявителя было принято 292 решения".— сообщил Лузин, добавив, что значительная часть жалоб была направлена на рассмотрение комиссии повторно. Однако в прошлом году удовлетворено было гораздо больше прошений: 522 из 987.
Чаще всего на оценку участка влияют факторы, о которых собственник может и не знать. Например, одна жительница Ревды пожаловалось в комиссию, что ее участок оценили в 5 раз дороже, чем участки соседей. Оказалось, что спорная земля находилась рядом с остановкой общественного транспорта, что, по мнению оценщика, автоматически подняло ее стоимость. В итоге сотрудники Росреестра посоветовали женщине обратиться в комиссию для переоценки участка по рыночной стоимости .
Следует добавить, что недавно в Свердловской области появился еще один орган, специализирующийся на определении кадастровой стоимости недвижимости — ГБУ "Центр государственной кадастровой оценки". Постановление о его создании в начале сентября подписал врио губернатора региона Евгений Куйвашев.
"ГБУ будет заниматься сбором необходимых данных для оценки, — пояснила Николаева. — А оценщики станут штатными сотрудниками Центра". Пакет требований к их работе в ближайшее время должно разработать минэкономразвития Свердловской области.
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