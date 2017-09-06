В национальном парке.

ООО "Нефтяная Компания "Новый Поток", upstream-дивизион Группы компаний "Новый Поток", завершило переликвидацию аварийной скважины №15 Могутовского месторождения. Она представляла особую опасность для национального парка "Бузулукский бор" в Оренбургской области.

Скважина расположена в водоохраной зоне, на краю правого берега реки Боровка. При сезонных разливах водоема его береговая линия постепенно меняется, приближаясь к устью скважины. Это могло привести к аварийной ситуации. Было решено принять меры по обеспечению безопасности защитной конструкции месторождения. К работам были привлечены и высококвалифицированные специалисты подрядных организаций, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

При повторной ликвидации скважины, пробуренной и законсервированной еще в 70-е годы ХХ века, применялось высокотехнологичное оборудование отечественного производства. В рамках аварийных работ герметичность объекта восстановили, а устье скважины засыпали. Для укрепления берега территорию рекультивировали. Это позволит исключить возможность разрушения объекта в результате половодья.

Следует отметить, что с начала 2017 года НК "Новый Поток" провела переликвидацию и переконсервацию 8 аварийных скважин, расположенных вблизи национального парка. В их числе №167 Воронцовского, №5 и №17 Гремячевского, №101, №104, №115, №17 Могутовского месторождений.

Ликвидация проводится на основе проекта, утвержденного в установленном порядке и согласованного с территориальным управлением Ростехнадзора и национальным парком "Бузулукский бор". Скважины, где проводились работы, более не представляют угрозы окружающей среде. Для контроля за соблюдением их надлежащего состояния организован регулярный мониторинг.

ГК "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу входят нефтеперерабатывающие заводы Тюменской области и Республики Марий Эл, битумное производство в Нижегородской области. Также New Stream Group объединяет предприятия, осуществляющие транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в Группу входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.