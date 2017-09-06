НК "Новый Поток" переликвидировала одну из наиболее опасных скважин05 сентября в 14:20
- Текст
В национальном парке.
ООО "Нефтяная Компания "Новый Поток", upstream-дивизион Группы компаний "Новый Поток", завершило переликвидацию аварийной скважины №15 Могутовского месторождения. Она представляла особую опасность для национального парка "Бузулукский бор" в Оренбургской области.
Скважина расположена в водоохраной зоне, на краю правого берега реки Боровка. При сезонных разливах водоема его береговая линия постепенно меняется, приближаясь к устью скважины. Это могло привести к аварийной ситуации. Было решено принять меры по обеспечению безопасности защитной конструкции месторождения. К работам были привлечены и высококвалифицированные специалисты подрядных организаций, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.
При повторной ликвидации скважины, пробуренной и законсервированной еще в 70-е годы ХХ века, применялось высокотехнологичное оборудование отечественного производства. В рамках аварийных работ герметичность объекта восстановили, а устье скважины засыпали. Для укрепления берега территорию рекультивировали. Это позволит исключить возможность разрушения объекта в результате половодья.
Следует отметить, что с начала 2017 года НК "Новый Поток" провела переликвидацию и переконсервацию 8 аварийных скважин, расположенных вблизи национального парка. В их числе №167 Воронцовского, №5 и №17 Гремячевского, №101, №104, №115, №17 Могутовского месторождений.
Ликвидация проводится на основе проекта, утвержденного в установленном порядке и согласованного с территориальным управлением Ростехнадзора и национальным парком "Бузулукский бор". Скважины, где проводились работы, более не представляют угрозы окружающей среде. Для контроля за соблюдением их надлежащего состояния организован регулярный мониторинг.
ГК "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу входят нефтеперерабатывающие заводы Тюменской области и Республики Марий Эл, битумное производство в Нижегородской области. Также New Stream Group объединяет предприятия, осуществляющие транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в Группу входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
05 сентября в 20:05
Нижневартовцы столкнулись с медведем
На автозаправке.05 сентября в 20:04
Мутко оценил зеленый газон "Екатеринбург-Арены"
И личный вклад Куйвашева в подготовку к мундиалю.05 сентября в 19:34
"Челябгорэлектротрансу" нашли нового "рулевого"
Ранее Павел Сонин возглавлял депо.05 сентября в 19:26
Владимир Путин отобрал у детей Мутко
Но отдаст "Калининец".05 сентября в 18:47
На месте нелегальной свалки кека в Монетном вырастет лес
Ликвидация обошлась в 4 миллиона.05 сентября в 18:47
Минтранс разрешил пускать в самолеты по смартфону
Или планшету.05 сентября в 18:05
Челябинскому бюро судмедэкспертизы запретили хоронить
За деньги.05 сентября в 17:54
В Зауралье пенсионер застрелил 19-летнюю рецидивистку
Случайно.05 сентября в 17:52
"Единая Россия" нашла куратора по Екатеринбургу
Из народных избранников.05 сентября в 17:42
Моногорода Среднего Урала раскрыли карты в "Сколково"
В поисках лучшей доли.05 сентября в 17:35
Пандус проблем не решает
Без человеческого участия.05 сентября в 17:19
Житель Нижневартовска заработал 14 миллионов на чужих автомобилях
И сел на 7 лет.05 сентября в 16:54
Россиянам вернут самолеты до Синая
Но сначала в Египет съездит Путин.05 сентября в 16:50
"Отправленная в отставку" глава Бобровского продолжает работать
До выхода приказа.05 сентября в 16:18
Челябинцы попались на продаже съемных квартир
Полиция ищет потерпевших.
Главные новости
- 05 сентября в 19:26Владимир Путин отобрал у детей Мутко
- 05 сентября в 17:35Пандус проблем не решает
- 05 сентября в 14:46В подмосковной школе ученик открыл стрельбу
- 05 сентября в 14:08Медведев поможет переселить НИИ ОММ в екатеринбургский Академический
- 05 сентября в 13:55В Полевском насильников вычислили после смертельного ДТП
Аналитика
Пандус проблем не решает
Без человеческого участия.
Дыра Чернина
Расследование "Уралинформбюро".
Путин дает деньги только на добро
А на дома и машины - нет.