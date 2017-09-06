Дольщиков "Оптимиста".

Госжилстройнадзор Свердловской области уличил компанию "БЗСКСтройИнвест" в неисполнении требования надзорного органа о передаче жилых помещений участникам долевого строительства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Это уже второе нарушение со стороны руководства компании с апреля 2017 года. Ранее департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области проводил внеплановую проверку в отношении застройщика, известного по громким долевым скандалам с ЖК "Оптимист" (Первоуральск) и "Березки" (Березовский).

По итогам проверки надзорный орган выявил в работе "БЗСКСтройИнвест" два серьезных нарушения. Во-первых, застройщик при возведении одного из домов использовал не по целевому назначению 8,14 миллиона рублей. Во-вторых, не исполнил обязательства по передаче построенных жилых помещений 74 дольщикам "Оптимиста", имущественные интересы которых защищали страховые компании "Советская" и "Международная страховая компания профсоюзов "МЕСКО".

Тогда же гендиректору "БЗСКСтройИнвеста" Александру Фрибусу было выдано предписание устранить нарушения до 25 июля 2017 года. Однако повторная проверка обнаружила, что застройщик так и не представил в департамент документы о передаче квартир 51 дольщику. Инспекторы Госжилстройнадзора дали Фрибусу новый срок на устранение нарушений: до 20 ноября 2017 года.

Дольщики ЖК "Оптимист" в беседе с "Уралинформбюро" подтвердили, что речь идет об их квартирах. "Вчера мы были у Мерзляковой (уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова – прим. ред.), и нам обещали, что Минфин уже выделил деньги на достройку нашего дома, и что дело под личным контролем Волкова (министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков - прим. ред.)", — сообщили дольщики корреспонденту агентства.

По их словам, ЖК "Оптимист" станет пилотной площадкой для апробирования новой схемы достройки проблемных объектов. Завершать стройку будет САИЖК. Согласно дорожной карте, утвержденной вице-губернатором Свердловской области Владимиром Тунгусовым, "Оптимист" должен быть сдан до конца 2018 года.

ЖК "Оптимист" начал строиться в 2015 году по государственной программе "Жилье для российской семьи". Сдать первую очередь должны были в апреле 2017 года. Однако вскоре стройка встала, а в мае 2017 года федеральным Минстроем была свернута и госпрограмма.

Спустя два месяца ситуация вокруг "Оптимиста" вылилась в уголовное дело. Среди фигурантов — руководители компании-застройщика. Как ранее сообщал "Уралинформбюро" официальный представитель регионального ГУ МВД России Валерий Горелых, их подозревают в хищении средств дольщиков.

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