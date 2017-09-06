×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Нижний Тагил возьмут в кольцо05 сентября в 16:16

  • Текст

Новой автодороги.

Вокруг Нижнего Тагила в ближайшие годы появится своя кольцевая дорога. Об этом говорится в постановлении правительства Свердловской области, опубликованном 4 сентября на региональном интернет-портале правовой информации, сообщает "Уралиформбюро".

Проект межевания территории разработан Липецким инженерно-техническим центром. Согласно проектной документации, это будет двухполосная магистраль с шириной проезжей части до 7 метров.

Строительство будет вестись в пять этапов. На первых двух будут построены две развязки: на южном подъезде автодороги "Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов" и на примыкании к автомобильной дороге "Нижний Тагил – Нижняя Салда".

Затем строители примутся за строительство дороги на участке между южным подъездом к Нижнему Тагилу и подъездом к поселку Зональный. На завершающих этапах планируется замкнуть кольцо между поселком Зональный, базой отдыха "Соловьиная" и автодорогой "Нижний Тагил-Нижняя Салда".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Пандус проблем не решает

Пандус проблем не решает

Без человеческого участия.

Дыра Чернина

Дыра Чернина

Расследование "Уралинформбюро".

Путин дает деньги только на добро

Путин дает деньги только на добро

А на дома и машины - нет.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×