Новой автодороги.

Вокруг Нижнего Тагила в ближайшие годы появится своя кольцевая дорога. Об этом говорится в постановлении правительства Свердловской области, опубликованном 4 сентября на региональном интернет-портале правовой информации, сообщает "Уралиформбюро".

Проект межевания территории разработан Липецким инженерно-техническим центром. Согласно проектной документации, это будет двухполосная магистраль с шириной проезжей части до 7 метров.

Строительство будет вестись в пять этапов. На первых двух будут построены две развязки: на южном подъезде автодороги "Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов" и на примыкании к автомобильной дороге "Нижний Тагил – Нижняя Салда".

Затем строители примутся за строительство дороги на участке между южным подъездом к Нижнему Тагилу и подъездом к поселку Зональный. На завершающих этапах планируется замкнуть кольцо между поселком Зональный, базой отдыха "Соловьиная" и автодорогой "Нижний Тагил-Нижняя Салда".