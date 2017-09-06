Моногорода Среднего Урала раскрыли карты в "Сколково"05 сентября в 17:42
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В поисках лучшей доли.
Управленческие команды Карпинска, Качканара, Верхней Туры и Верхней Пышмы завершили обучение в "Сколково" защитой проектов по диверсификации экономики. Ставки делались на создание производств и рабочих мест в неключевой для территории отрасли, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
Представители администрации, градообразующих предприятий и бизнес-структур Качканара считают конкурентным преимуществом города горнолыжные трассы протяженностью от 1,5 до 5 километров. Они планируют создать горнолыжный и этнографический комплексы, спа-курорт и другие проекты, направленные не только на привлечение туристов, но и на благоустройство городской среды.
Карпинск готов позиционироваться как "кладовая природных ресурсов" и делать ставку на добычу дунитов, платины, полиметаллических руд, а также на развитие туризма.
В планах Верхней Пышмы - формирование инновационно-оздоровительного кластера, в том числе благодаря созданию инженерного лицея, дворца технического творчества и технопарка. Также в городе намерены открыть новые спортивные и туристические объекты.
Верхняя Тура поставила задачу стать территорией роста лесной промышленности Среднего Урала и возвести лесоперерабатывающий завод по производству шпона. Другой инвестпроект моногорода – строительство водозабора "Соночное месторождение" и цеха по производству воды и напитков на ее базе.
Стоит отметить, что Свердловская область участвует в федеральных программах по развитию инфраструктуры, благоустройства и предпринимательства в моногородах. В июне 2015 года с Фондом развития моногородов было заключено соглашение о софинансировании расходов региона на строительство инфраструктуры индустриального парка "Богословский" в Краснотурьинске.
Благодаря сотрудничеству с фондом, управленческие команды моногородов проходят обучение в "Сколково". На сегодня там побывали 14 из 17 "сборных".
В целом к концу 2018 года в монопрофильных территориях должно появиться более 22,5 тысячи новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий. Из них 8 274 созданы за последние полтора года.
"Наша ключевая задача - выполнить поручение президента Российской Федерации и главы Свердловской области и создать необходимые условия для того, чтобы малый бизнес в моногородах развивался, средний бизнес начал активно сотрудничать с градообразующими предприятиями, а в целом, чтобы жители моногородов почувствовали, как меняется жизнь", - отметил министр инвестиций и развития региона Дмитрий Нисковских.
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