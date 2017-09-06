"Челябгорэлектротрансу" нашли нового "рулевого"05 сентября в 19:34
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Ранее Павел Сонин возглавлял депо.
5 сентября коллективу ООО "ЧелябГЭТ" представили нового руководителя. Бывший начальник депо Павел Сонин сменил на посту главу предприятия Александра Портье, ушедшего днем ранее в отставку, передает "Уралинформбюро".
Теперь власти Челябинска ждут от нового директора "ЧелябГЭТа" предложений по дальнейшей работе проблемного предприятия.
"Портье у нас, как и было сказано, ушёл по собственному желанию, – прокомментировал 74.ru кадровые перестановки начальник управления транспорта Челябинска Роман Болотов. – Сегодня был назначен новый руководитель предприятия, кого и рекомендовал Александр Викторович (Портье – прим. ред.) – Сонин Павел Валерьевич. В соответствии с поручением главы города я выехал на предприятие и представил его коллективу. Документы сданы в налоговую на регистрацию, но он уже приступил к своим обязанностям".
Сегодня в ООО "ЧелябГЭТ", которое стало преемником находящегося в предбанкротном состоянии одноименного МУПа, трудятся 2 600 человек. "Там сильный инженерный состав, команда, и все проблемы мы преодолеем вместе", - подчеркнул Р.Болотов.
Стоит отметить, что Александр Портье останется в "ЧелябГЭТе" в должности главы службы организации движения.
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