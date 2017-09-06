Узбекистанский сум не осилил плавающий курсСегодня в 08:43
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За день валюта подешевела вдвое.
Власти Узбекистана отказались от фиксированного курса сума к американскому доллару. В итоге 5 сентября узбекистанская валюта подешевела аж на 48% - с 4210 сумов за доллар до 8100, передает "Уралинформбюро".
По данным Financial Times, президент Узбекистана Шавкат Мерзияев давно дал понять, что в 2017 году произойдет денежная реформа, однако только на этой неделе сообщил, когда это произойдет.
Экономист Economist Intelligence Unit Максимилиан Ламбертсон считает, что девальвация сума сильно повлияет на цены производителей, поскольку Узбекистан импортирует много сырья и товаров, а также на доходы населения.
Стоит отметить, что в августе 2015 года, когда к плавающему курсу перешел Казахстан, его национальная валюта также сильно подешевела - за первый день торгов тенге обесценился на 20%.
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