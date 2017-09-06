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Рядом с кладбищем на екатеринбургской Сортировке встанет жилой кварталСегодня в 09:19

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На месте частных домов.

В квартале Новой Сортировки рядом с Никольским кладбищем в ближайшие годы вырастет жилой комплекс, в котором планируется разместить 4,5 тысячи жильцов. Проект будущего микрорайона размещен на сайте областного Минстроя, сообщает "Уралинформбюро".


Оранжевой штриховкой обозначена территория будущих многоэтажных домов. Фото: minstroy.midural.ru.

Сегодня на месте предполагаемой стройки находится частный сектор. Часть домов уже определена к отселению и сносу постановлениями администрации Екатеринбурга. Судя по проектной документации, вместо них вдоль улицы Уральских Коммунаров встанут многоэтажные дома, а на углу улиц Крупносортировщиков и Софьи Перовской будет построен большой паркинг. Саму же улицу Уральских Коммунаров планируется соединить с улицей Софьи Перовской новой магистралью.

Общая площадь жилого фонда составит 124,7 тысячи квадратных метров. В роли заказчика проекта планировки выступает Управление капитального строительства Екатеринбурга. Публичные слушания по проекту назначены на 18 сентября 2017 года.

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