При софинансировании в регионах.

В 2018 году российское правительство профинансирует создание социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в жилых кварталах. В рамках стимулирования жилищного строительства в регионах на данные работы из госбюджета будет выделено 20 миллиардов рублей. Такую сумму озвучил журналистам глава Министерства строительства РФ Михаил Мень в рамках Восточного экономического форума-2017.

"На уровне председателя правительства поддержано предложение и финансирование в объеме 20 миллиардов рублей на будущий год программы в рамках приоритетного проекта с общим названием "Ипотека и арендное жилье" и направления в этой программе, которое касается стимулирования развития жилищного строительства, - как мы ее называем, подпрограммы "Стимул". 20 миллиардов рублей - это федеральные деньги, плюс софинансирование субъектов РФ на инфраструктуру", - цитирует Меня RNS.

В первую очередь, средства пойдут на софинансирование социальной и внутриквартальной транспортной инфраструктуры, передает "Уралинформбюро".

Часть суммы будет направлена на субсидирование процентной ставки по строительству инженерных сетей, подчеркнул министр.