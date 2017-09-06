Екатеринбургский бизнес поставили на продажный потокСегодня в 11:33
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Продавцов больше покупателей.
Число предложений о продаже готового бизнеса в Екатеринбурге выросло за год на 40%.
Подавляющее количество таковых относится к центру города — 25%, по 5-7% имеют в своем активе Эльмаш, Уралмаш, Автовокзал и ВИЗ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе портала N1.RU.
За прошедший год число предложений о продаже офисной недвижимости, используемой для сдачи в аренду, выросло на 72,7%, количество кафе, баров и ресторанов, ищущих новых хозяев, увеличилось на 65%, магазинов — на 45%, салонов красоты — на 33%. Выставленных на продажу гостиниц и хостелов стало больше на 24%. В полтора раза выросло количество готовых к продаже бань и саун.
Самый дорогой объект, выставленный на продажу в данный момент, — административное здание с "живыми" арендаторами на Декабристов за 783,6 миллиона рублей, а самые дешевые на уровне 100-150 тысяч рублей. Например, за 99 тысяч можно купить студию свадебного проката, а за 150 тысяч — маникюрный кабинет.
"Как правило, к осени в деловой сфере происходит оживление, поэтому сейчас предприниматели начинают искать покупателей, — пояснила "Уралинформбюро" руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая. — Кроме того, владельцев гостиниц и хостелов мог подтолкнуть к продаже своего бизнеса именно сейчас приближающийся чемпионат мира по футболу".
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