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У екатеринбургской управляющей компании изъяли компьютерыСегодня в 11:34

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Из-за многомиллионных долгов.

В Екатеринбурге приставы изъяли оргтехнику УК "Зеленый город". Обслуживающая организация не заплатила поставщикам тепла и горячей воды более 20 миллионов рублей. Долги копились с октября 2013 года.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс", ранее с коммунальщиков было взыскано 4,8 миллиона рублей. У приставов находятся исполнительные листы на сумму 15,5 миллиона рублей. Еще 3 исполнительных листа на 4,8 миллиона рублей будут предъявлены в ближайшее время.

Сейчас должник проходит процедуру банкротства. Иск был подан МУП "Водоканал" в мае из-за долга в более чем 2,4 миллиона рублей.

Стоит отметить, что на балансе УК "Зеленый город" находится 8 многоквартирных домов в Железнодорожном и Орджоникидзевском районах.

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