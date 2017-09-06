Вместо кредитов.

Свердловские власти планируют развивать региональный рынок облигаций. Проработкой вопроса займется специально созданная рабочая группа. К работе также подключат банкиров, представителей отраслевых союзов, делового и научного сообществ, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

"На наш взгляд, потенциальными эмитентами облигаций, выпуски которых могут пользоваться спросом, будут являться, в первую очередь, организации, реализующие крупные инвестиционные программы и инфраструктурные проекты. А наиболее актуальной является потребность в финансировании работ по созданию или реконструкции государственного, муниципального имущества в рамках инвестиционных проектов государственно-частного партнерства за счет выпуска и размещения облигаций", - заявил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

Предполагается, что развитие рынка облигаций создаст привлекательные условия для перехода крупного бизнеса с займов на облигационный рынок. Освободившийся капитал банковский сектор сможет направить на увеличение объемов кредитования малого и среднего бизнеса, не имеющего выхода на облигационный рынок.