В индустриальном парке "ЕКАД-Южный" будут производить коробки Сегодня в 14:49
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Стоимость проекта - 300 миллионов.
В индустриальном парке "ЕКАД-Южный" появится новый резидент. Компания "Проминвест" намерена развернуть там производство гофроупаковки для пищевой и промышленной продукции.
Инвестиционный проект предполагает строительство цехов площадью около 8 тысяч квадратных метров, административного комплекса и навесов для хранения материалов на площади 4-5 тысяч квадратных метров. Общий объем вложений оценивается в 300 миллионов рублей. В ближайшее время инвестор приступит к проектированию, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
Условия для реализации проекта обеспечила Корпорация развития Среднего Урала. Изучив потребности "Проминвеста", компании предложили возможные варианты привлечения заемного финансирования и земельные участки, из которых инвестор выбрал "ЕКАД-Южный".
Индустриальный парк площадью 200 гектаров разместился неподалеку от строящегося отрезка Екатеринбургской кольцевой автодороги, соединяющего Полевской тракт с трассой М-5 "Урал".
"КРСУ высоко оценивает инвестиционный потенциал площадки: земельный участок расположен в границах Екатеринбурга, имеет выход к сети автодорог. Уже получены технические условия и ведутся работы по подведению инженерных сетей", – подчеркнул директор Корпорации развития Среднего Урала Сергей Киселев.
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