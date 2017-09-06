Тюменские власти спасают дольщиков "квартирной рокировкой"Сегодня в 13:38
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Жилье получат 250 человек.
Обманутым дольщикам Тюменской области предоставят жилье в новостройке, возведенной на средства частного инвестора. Об этом сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на пресс-службу Тюменской областной думы.
Соответствующий закон был принят 5 сентября на заочном заседании тюменского регионального парламента. Согласно документу, правительство Тюменской области собирается найти инвестора, который предоставит в собственность субъекта РФ не менее 36 000 квадратных метров жилья в уже готовой новостройке.
Эти метры будут безвозмездно переданы дольщикам, оплатившим строительство шести домов в Тюмени и Тюменском районе. Данные дома признаны незавершенными, поскольку строились с нарушениями. В ближайшем будущем их ожидает демонтаж. Против застройщиков (ПСК "Континент", инвестиционная финансовая строительная компания "Домостроитель", компания "ЛюМаксИнжиниринг" и ЖСК "Перевалово") возбуждены уголовные дела.
В общей сложности от действий застройщиков пострадали 250 человек, сообщает пресс-служба Тюменской облдумы. Их планируется безвозмездно поселить в новостройках, возведенных на средства частного инвестора. Критерии отбора инвестора определит правительство Тюменской области.
Схема задуманной "квартирной рокировки" предельно проста: застройщик отдает квартиры в уже построенном доме, а взамен получает от региональной власти в аренду земельный участок площадью 141 гектар в Тюменском районе. Там он сможет построить жилой микрорайон и продавать квартиры в нем по рыночной стоимости.
Следует добавить, что ранее заместитель Генпрокурора РФ Юрий Пономарев раскритиковал правительство Тюменской области за "несвоевременные и неадекватные" действия по спасению обманутых дольщиков. В частности, Пономарев упрекал региональные власти в том, что выплаты компенсаций участникам долевого строительства были прекращены в 2015 году, а иного механизма помощи дольщикам так и не разработано.
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