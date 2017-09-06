По первичной переработке нефти.

Марийский НПЗ (входит в Группу компаний "Новый Поток") продолжает модернизацию завода. В рамках программы предусмотрено несколько этапов. Их конечная цель - увеличить объемы переработки нефти до 8 миллион тонн в год, а глубину переработки - до 97-98%.

Сейчас завершен один из этапов, включающий разработку проектной документации по реконструкции существующей установки первичной переработки нефти АТ-2. Документы успешно прошли экспертизу на соответствие действующим нормативно-правовым актам РФ в области промышленной безопасности, получено разрешение на начало строительных работ.

Реконструкцию планируется начать в октябре 2017 года, а завершить - в 2018 году. Модернизация установки АТ-2 предусматривает замену контактных устройств колонн, насосного и теплообменного оборудования, в результате производительность оборудования увеличится с 900 тысяч до 1,4 миллиона тонн нефти в год. При этом общее потребление топлива и энергоресурсов сократится.

Следующим этапом станет переоснащение установки вакуумной переработки нефти и доведение ее мощностей с 476 тысяч тонн до 1 миллиона тонн в год, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group. Ожидается, что в итоге производительность завода превысит 2 миллиона тонн.

ГК "Новый Поток" была учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу в рамках стратегического партнерства входят нефтеперерабатывающие заводы в Тюменской области и Республике Марий Эл, битумное производство в Нижегородской области. New Stream Group также объединяет предприятия, осуществляющие транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в нее входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.