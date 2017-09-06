"ГАЗЭКС" повышает качество газоснабжения Нижнего ТагилаСегодня в 14:37
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Меняется оборудование на газопроводе высокого давления.
АО "ГАЗЭКС" продолжает модернизацию газового хозяйства Нижнего Тагила для бесперебойного и безаварийного обеспечения поставок голубого топлива.
Утром 5 сентября 2017 года начались работы по замене крана на газопроводе высокого давления диаметром 1000 миллиметров. На месте устаревшего оборудования устанавливается дорогостоящая, ультрасовременная запорная арматура импортного производства. Благодаря оперативности подрядчика АО "Газмонтаж" масштабные работы будут завершены к вечеру 6 сентября.
Газоснабжение населения и промышленных предприятий, за исключением завода "Планта", обеспечивается в полном режиме. Система газоснабжения переведена на резервную схему, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "ГАЗЭКС".
12 сентября специалисты также будут менять задвижки на газопроводах в пригороде Нижнего Тагила.
В целом за июнь-август специалисты АО "ГАЗЭКС" заменили в Горнозаводском округе 365 метров линейного газопровода и 39 отключающих устройств. Также проведено техобслуживание порядка 4 500 узлов запорной арматуры. Более 118 километров газопроводов округа прошли приборное обследование на герметичность изоляции. Обновлено 3 здания газораспределительных пунктов, в двух ГРП заменили оборудование.
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