Нарушившему закон.

МУП "Водоканал" заплатит штраф в 74 миллиона рублей, назначенный свердловским УФАС. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Свердловской области.

Ранее антимонопольщики привлекли "Водоканал" к административной ответственности за нарушение закона о защите конкуренции.

"Нарушение выразилось во включении в проекты договоров холодного водоснабжения и водоотведения с исполнителями коммунальных услуг (в частности с ТСЖ "Волгоградское -202"), условий о границах эксплуатационной ответственности, невыгодных для них и не соответствующих Правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также в последующем невыполнении предупреждения Свердловского УФАС России", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УФАС.

МУП обжаловал постановление антимонопольщиков в суде, сочтя его незаконным, однако в удовлетворении требований было отказано.