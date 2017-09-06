Инвесторов ждут Озерск, Снежинск и Трехгорный.

К Новому году закрытые моногорода могут получить в "подарок" возможность обрести статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Соответствующий проект, снимающий ограничения для ЗАТО, депутаты Госдумы РФ рассмотрят в ближайшие месяцы.

"Я надеюсь, что уже в самом начале осенней сессии документ будет рассмотрен в первом чтении. В октябре он может быть принят во втором и третьем чтениях сразу, а значит, к Новому году законодательная коллизия будет устранена", - рассказал "Уралинформбюро" депутат нижней палаты парламента Владимир Бурматов.

При таком исходе событий уже в январе 2018 года южноуральские Озерск, Снежинск и Трехгорный смогут подать заявки на получение статуса ТОСЭР. "Насколько я знаю, все документы у них готовы, администрации муниципалитетов находятся "на низком старте", - отметил парламентарий.

По данным Бурматова, потенциальные резиденты "закрытых" ТОСЭР готовы реализовать 25 проектов с объемом инвестиций порядка 9,4 миллиарда рублей. Это позволит создать дополнительно 1800 рабочих мест и увеличить налоговые поступления в местные бюджет.

На сегодня в Челябинской области статус ТОСЭР присвоен Бакалу и Верхнему Уфалею. Диверсификация экономики этих моногородов за счет создания новых производств даст работу как минимум двум тысячам человек.

Стоит отметить, что территория опережающего развития привлекательна для инвесторов пониженными ставками налогов на прибыль, землю и имущество, а также льготами при подключении к инфраструктуре и другими послаблениями.