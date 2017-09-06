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Мэрия Екатеринбурга снесет бараки рядом с "Флагманом"Сегодня в 16:26

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Под 4-ю очередь проекта ЛСР.

Администрация Екатеринбурга признала аварийными и подлежащими сносу сразу три дома, расположенных на улицах Заводской и Начдива Васильева, сообщает "Уралинформбюро". Соответствующие постановления опубликованы на официальном веб-портале мэрии.

Речь идет о многоквартирных домах барачного типа под номерами 14 и 16 (улица Начдива Васильева) и 102 (улица Заводская). Жильцы должны в 6-месячный срок с момента опубликования документа решить все вопросы, связанные со сносом их жилищ. В противном случае эти участки и строения, на них расположенные, будут изъяты для муниципальных нужд.

"Уралинформбюро" выяснило, что проект развития этой территории был разработан и выставлен на аукцион еще в сентябре 2013 года. Победителем стала компания "ЛСР. Недвижимость-Урал" (ныне "Группа ЛСР" на Урале), выигравшая этот лот за 17,344 миллиона рублей.

Спустя год проект был одобрен на публичных слушаниях и утвержден постановлением за подписью сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба. Согласно проектной документации, на месте определенных к сносу бараков планировалось возведение высотного жилья со встроенными детским садом на 125 мест и физкультурно-оздоровительным клубом.

Следует добавить, что именно "Группа ЛСР" на Урале сегодня ведет на соседнем участке строительство жилого комплекса "Флагман". Представители компании в беседе с "Уралинформбюро" подтвердили, что на участке, где сегодня стоят предназначенные к сносу бараки, планируется строительство 4-й очереди "Флагмана". По словам пресс-службы "Группы ЛСР" на Урале, сроки начала работ пока не определены.

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