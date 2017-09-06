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Авиакомпания "Уральские авиалинии" стала лидером безопасности Сегодня в 17:36

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Получив премию Safety Leaders Award.

"Уральские авиалинии" были отмечены премией Safety Leaders Award. Компания признана лучшей в категории "Безопасность на транспорте: авиационная безопасность". Церемония награждения состоялась 5 сентября в Московской школе управления Сколково, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

Safety Leaders Award была учреждена в 2016 году и направлена на выявление практик повышения уровня безопасности в различных сферах.

Следует отметить, что "Уральские авиалинии" безопасности уделяют особое внимание. В авиакомпании выстроена многоступенчатая система контроля - высокий уровень надежности обеспечивают технический персонал, квалифицированные пилоты и бортпроводники. Кроме того, у авиаперевозчика есть собственный авиационно-технический центр, который позволяет проводить все формы наземного обслуживания самолетов.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. По итогам 2016 года ее услугами воспользовались 6,4 миллионов пассажиров. Парк воздушных судов насчитывает 43 самолета европейского концерна Airbus.

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