Куйвашева.

6 сентября президиум Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) обсудил с главой региона дальнейшее сотрудничество в социальных вопросах.

Врио губернатора Евгений Куйвашев поблагодарил собравшихся за помощь в создании программы "Пятилетка развития". Члены СОСПП внесли большой пакет предложений, которые были приняты во внимание при формировании важнейшего стратегического документа региона, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

По словам президента областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрия Пумпянского, "Пятилетка развития" - уникальная программа в масштабе всей Российской Федерации. 60% в ней посвящено новому качеству жизни уральцев и тому, что нужно для этого сделать.

Одна из главных целей – изменение структуры промышленности в регионе, переход ключевых отраслей на инновационный путь развития, рост производительности труда и повышение заработной платы. Гражданское авиастроение, инновационная металлургия, ядерная медицина, станкостроение, развитие технопарка высоких технологий "Университетский" - перспективные направления, способные вывести Свердловскую область на качественно новый уровень.

Особое внимание было уделено и мерам поддержки предприятий региональными властями. Исполнительный вице-президент СОСПП Марина Вшивцева выразила надежду, что объемы финансовых вливаний не будут снижаться. На сегодня по ее словам, на 1 рубль субсидий, направленный на развитие предприятий только по линии областного Минпрома, налоговый эффект составляет 5,5 рубля. Евгений Куйвашев отметил, что к существующим механизмам поддержки, скорее всего, добавятся новые.

Еще одной темой заседания стало развитие сферы информационных технологий на Среднем Урале. Генеральный директор компании СКБ-Контур Дмитрий Мраморов заявил, что профильные компании региона понимают, какие специалисты им будут нужны в ближайшем будущем. Поэтому они готовы к сотрудничеству со школами, вузами, а также с центром по работе с одаренной молодежью "Золотое сечение". Инициативу поддержал ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров: в вузе данному направлению уделяется повышенное внимание.

Завершая заседание, Пумпянский напомнил участникам о подготовке к ежегодной благотворительной акции "Екатерининская ассамблея". В 2017 году помощь будет оказана проекту "Мастерские безграничных возможностей" ассоциации помощи людям с особенностями развития и ментальной инвалидностью "Особые люди".