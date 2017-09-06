×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловские промышленники скорректировали "Пятилетку развития"Сегодня в 19:29

  • Текст

Куйвашева.

6 сентября президиум Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) обсудил с главой региона дальнейшее сотрудничество в социальных вопросах.

Врио губернатора Евгений Куйвашев поблагодарил собравшихся за помощь в создании программы "Пятилетка развития". Члены СОСПП внесли большой пакет предложений, которые были приняты во внимание при формировании важнейшего стратегического документа региона, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

По словам президента областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрия Пумпянского, "Пятилетка развития" - уникальная программа в масштабе всей Российской Федерации. 60% в ней посвящено новому качеству жизни уральцев и тому, что нужно для этого сделать.

Одна из главных целей – изменение структуры промышленности в регионе, переход ключевых отраслей на инновационный путь развития, рост производительности труда и повышение заработной платы. Гражданское авиастроение, инновационная металлургия, ядерная медицина, станкостроение, развитие технопарка высоких технологий "Университетский" - перспективные направления, способные вывести Свердловскую область на качественно новый уровень.

Особое внимание было уделено и мерам поддержки предприятий региональными властями. Исполнительный вице-президент СОСПП Марина Вшивцева выразила надежду, что объемы финансовых вливаний не будут снижаться. На сегодня по ее словам, на 1 рубль субсидий, направленный на развитие предприятий только по линии областного Минпрома, налоговый эффект составляет 5,5 рубля. Евгений Куйвашев отметил, что к существующим механизмам поддержки, скорее всего, добавятся новые.

Еще одной темой заседания стало развитие сферы информационных технологий на Среднем Урале. Генеральный директор компании СКБ-Контур Дмитрий Мраморов заявил, что профильные компании региона понимают, какие специалисты им будут нужны в ближайшем будущем. Поэтому они готовы к сотрудничеству со школами, вузами, а также с центром по работе с одаренной молодежью "Золотое сечение". Инициативу поддержал ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров: в вузе данному направлению уделяется повышенное внимание.

Завершая заседание, Пумпянский напомнил участникам о подготовке к ежегодной благотворительной акции "Екатерининская ассамблея". В 2017 году помощь будет оказана проекту "Мастерские безграничных возможностей" ассоциации помощи людям с особенностями развития и ментальной инвалидностью "Особые люди".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надо

Минстрой объявил войну похоронному беспределу

Минстрой объявил войну похоронному беспределу

Общественность не возражает.

Пандус проблем не решает

Пандус проблем не решает

Без человеческого участия.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×