Комплекс отмечает 86-летие.

Горно-обогатительное производство ММК отмечает 86-летие. Этот современный промышленный комплекс обеспечивает доменный и сталеплавильные цеха сырьем. В его состав входят цех Рудник, рудообогатительная фабрика (РОФ), аглоцех, дробильно-обжиговый цех, цех подготовки аглошихты, пояснили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Сейчас идет модернизация существующего оборудования, вводятся в эксплуатацию новые объекты. В частности, реконструированы сероулавливающие установки №4 и №2. В прошлом году была модернизирована вакуумно-фильтрационная установка рудообогатительной фабрики. Это позволило перерабатывать замасленные окалиносодержащие шламы ЛПЦ № 4,10 в сушильном барабане ВФУ и исключить складирование отходов.

В дробильно-обжиговом цехе заработала установка по производству нового инновационного продукта - флюидизированной извести. Благодаря комплексу десульфурации чугуна и производства флюидизированной извести, предприятие сможет обеспечить гарантированное выполнение требований потребителей по содержанию серы в готовом металле ниже 0,001%, а также производство сталей для высококачественного автомобильного листа с низким содержанием углерода, кремния и серы.

В планах нынешнего года – завершение строительства стационарного вагоноопрокидывателя в цехе подготовки аглошихты.

В результате реконструкции шламохранилища №2 его емкость увеличена на 49 миллионов кубометров. Обустроена санитарно-защитная зона шламохранилища и береговой линии. Начата там и переработка шламов. В прошлом году их переработано 45 тысяч тонн. Кроме того, на борту шламохранилища №2 строится установка по переработке текущих шламов объемом 2 миллиона тонн в год. Из этого планируется получать 530 тысяч тонн концентрата с содержанием железа не менее 59% и влагой не более 10%. Комплексный подход по использованию промышленных отходов в производстве ММК реализует не первый год. В 2016 году доля таких материалов в железорудной части шихты для производства агломерата составила 14,1%.

Завершена рекультивация шламохранилища №1. Выполнены работы по технической и биологической рекультивации, восстановлено 28,99 гектаров земель. В 2011 году ММК приступил к выполнению работ по рекультивации 1-й очереди Западного карьера. Это самый крупный карьер горы Магнитной, разрабатываемый с 1931 по 1994 год. Объем выработанного пространства там составляет 76 миллионов кубометров, а общая площадь нарушенных земель превышает 150 гектаров. За 2011-2016 годы работы по техническому этапу рекультивации проведены на 17,84 гектарах. Сейчас восстанавливаются 14,43 гектаров земель.

Продолжается реконструкция карьера Малый Куйбас. Программа предусматривает доработку месторождения и сохранение добычи сырой руды на уровне 2,4 миллиона тонн в год. В прошлом году было извлечено 19,44 миллиона тонн горной массы, 2,51 миллиона тонн сырой руды. Чтобы уточнить запасы и определить экономическую целесообразность строительства подземного рудника, организованы геологоразведочные работы.

Изучается возможность развития железорудной базы ПАО "ММК" за счет Северо-Тараташской площади, расположенной на севере Челябинской области. Выявлено месторождение магнетитовых кварцитов Куватал с оцененными запасами категории С2 –280 миллионов тонн и ресурсами категории Р1 – 150 миллионов тонн. Оно является аналогом Лебединского и Стойленского участков недр, где руды представлены магнетитовыми кварцитами. По предварительно полученным технико-экономическим показателям, на месторождении Куватал экономически целесообразно проведение разведочных работ с последующим вовлечением его в отработку подземным способом.

В 2017 году начато строительство новой аглофабрики производительностью 5,5 миллиона тонн стабилизированного охлажденного агломерата. Генеральным проектировщиком стало ОАО "Магнитогорский Гипромез", основным поставщиком оборудования - китайская компания Sinosteel. Ориентировочная стоимость проекта - 22,6 миллиардов рублей.

Строительство новой аглофабрики позволит ПАО "ММК" уйти от рисков использования устаревшей инфраструктуры, снизив экологическую нагрузку на существующей площадке. Кроме того, станет возможна дальнейшая модернизация агломерационного производства без ущерба для работы доменных печей.