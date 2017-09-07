Почти за 30 миллионов рублей.

ГУ МВД РФ по Свердловской области покупает 12 специальных автомобилей для перевозки заключенных. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Цена "лота" – 29,4 миллиона рублей. Стоимость одного авто оценивается в 2,4 миллиона. Деньги выделяются из федерального бюджета.

Транспортные средства должны быть оборудованы помещением для конвоя, общей и одиночными камерами. Общая пассажировместимость - 11 человек: 9 в кузове-фургоне и 2 в кабине.

По данным на 7 сентября 2017 года, к торгам допущены 2 компании. Победитель аукциона будет объявлен 11 сентября, передает "Уралинформбюро".