Благодаря регулярным тренировкам.

АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" одной из основных задач ставит защиту сотрудников и активов Общества от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также их последствий. Для этого на предприятии создана группа по гражданской обороне и защите от ЧС. Ее специалисты прошли соответствующую подготовку и имеют необходимый опыт работы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества.

Поддерживать навыки им помогают ежегодные командно-штабные, комплексные и тактико-специальные учения. Задания постоянно меняются, но всегда рассматриваются наиболее сложные и опасные ситуации, которые могут возникнуть на производственных объектах предприятия.

Так, в июле 2017 года на Ново-Уренгойском лицензионном участке состоялись очередные комплексные учения. В них участвовали пожарные расчеты, медицинские работники, городская станция скорой помощи, частное охранное предприятие, подрядные организации и профессиональное аварийно-спасательное формирование. По предложенной легенде в задачи последнего входили локализация и ликвидация розлива нефтепродуктов.

"Всем действиям участников мероприятия была поставлена высокая оценка, - отмечает руководитель группы ГО и ЧС АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" Сергей Копийка. - Такой результат достигнут, конечно, не за один день, а путем долгих тренировок".

Следует отметить, что группой ГО и ЧС регулярно проводятся и другие тематические учения, а также тренировочные занятия по эвакуации из зданий и помещений с участием всего персонала. Цель - научить людей быстро покидать опасную зону.

"Тренировки направлены на выработку автоматических действий в случае срабатывания пожарной сигнализации, каждый работник знает инструкцию и те действия, которые необходимо выполнить, - поясняет главный специалист группы ГО и ЧС Денис Блохин. - У каждого работника на этот случай есть так называемый "красный чемоданчик", в котором находится газодымозащитный комплект. В случае если произойдет нештатная ситуация - задымление лестничной клетки, коридоров - работник может применить его и пройти через опасную зону, тем самым обеспечив сохранность своей жизни и здоровья".