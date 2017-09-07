×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Челябинские перевозчики "сдали" мэрию антимонопольщикамСегодня в 12:13

  • Текст

Они недовольны организацией конкурсов.

Антимонопольщики Южного Урала приостановили выдачу свидетельств местным перевозчикам. Это связано с тем, что в ведомство поступило 2 жалобы на организованные мэрией конкурсы по маршрутам №4, 74 и 76.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УФАС, одну из претензий направило ООО "Третий автобусный парк". По мнению транспортников, чиновники некорректно организовали регистрацию в журнале конвертов с заявками участников. Это увеличило время их принятия. В результате перевозчик не успел подать документы. При этом заявка ООО "Общественный городской транспорт", на 100% принадлежащего муниципалитету, рассматривалась дольше других кандидатов.

Торгами по маршрутам №4 и 76 оказалась недовольна и уфимская компания "Иремель". Автобусники утверждают, что в конкурсной документации не содержалось полной информации о порядке оценки опыта участников, не были прописаны сведения о пассажиропотоке на маршрутах, отсутствовала полная информация об интервалах движения транспорта. Кроме того, в нарушение законодательства было установлено требование о предоставлении в заявке предварительных договоров на приобретение транспортных средств.

Антимонопольщики рассмотрят жалобы 11 сентября.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

И земельная неразбериха.

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надо

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×