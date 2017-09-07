Из постановления о паспортизации фасадов.

Мэрия Екатеринбурга отказалась от планов провести до 31 мая 2018 года паспортизацию фасадов жилых домов, расположенных на гостевом маршруте ЧМ-2018, сообщает "Уралинформбюро". Соответствующее постановление опубликовано на официальном веб-портале горадминистрации.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, муниципалитет продолжает приведение архитектурно-градостроительного облика объектов в соответствие требованиям, установленными правилами благоустройства Екатеринбурга, без четких временных ограничений. Кроме того, из постановления исключена привязка процесса паспортизации к играм ЧМ-2018.

Теперь вместо слов "в связи с подготовкой к проведению игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Екатеринбурге" там стоит другая формулировка: "в соответствие требованиям, установленным Правилами благоустройства территории муниципального образования "город Екатеринбург", в первоочередном порядке".

При этом постановление закрепляет перечень объектов, на которых необходимо провести работы по паспортизации фасадов. В нем значатся 2065 адресов. Майское постановление главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба предписывало провести их визуальное обследование до 1 июня 2017 года, а паспортизацию — до 31 мая 2018 года.

Основные претензии к собственникам и арендаторам указанных зданий касались кондиционеров, самовольно установленных на фасадах, нестандартно застекленных балконов и неэстетичных вывесок магазинов, размещенных на первых этажах. Это нарушает принцип единообразия фасадов, считают городские чиновники.

Изначально городские власти планировали устранить эти недостатки за счет самих жильцов. Однако в июне на заседании Екатеринбургской гордумы депутаты раскритиковали эту идею. По мнению многих народных избранников, эта инициатива отдает "фантазерством" и может вызвать негативную реакцию в отношении чемпионата мира по футболу.

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