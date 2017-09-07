Власти Екатеринбурга исключили чемпионат мира по футболуСегодня в 12:25
- Текст
Из постановления о паспортизации фасадов.
Мэрия Екатеринбурга отказалась от планов провести до 31 мая 2018 года паспортизацию фасадов жилых домов, расположенных на гостевом маршруте ЧМ-2018, сообщает "Уралинформбюро". Соответствующее постановление опубликовано на официальном веб-портале горадминистрации.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, муниципалитет продолжает приведение архитектурно-градостроительного облика объектов в соответствие требованиям, установленными правилами благоустройства Екатеринбурга, без четких временных ограничений. Кроме того, из постановления исключена привязка процесса паспортизации к играм ЧМ-2018.
Теперь вместо слов "в связи с подготовкой к проведению игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Екатеринбурге" там стоит другая формулировка: "в соответствие требованиям, установленным Правилами благоустройства территории муниципального образования "город Екатеринбург", в первоочередном порядке".
При этом постановление закрепляет перечень объектов, на которых необходимо провести работы по паспортизации фасадов. В нем значатся 2065 адресов. Майское постановление главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба предписывало провести их визуальное обследование до 1 июня 2017 года, а паспортизацию — до 31 мая 2018 года.
Основные претензии к собственникам и арендаторам указанных зданий касались кондиционеров, самовольно установленных на фасадах, нестандартно застекленных балконов и неэстетичных вывесок магазинов, размещенных на первых этажах. Это нарушает принцип единообразия фасадов, считают городские чиновники.
Изначально городские власти планировали устранить эти недостатки за счет самих жильцов. Однако в июне на заседании Екатеринбургской гордумы депутаты раскритиковали эту идею. По мнению многих народных избранников, эта инициатива отдает "фантазерством" и может вызвать негативную реакцию в отношении чемпионата мира по футболу.
Ранее по теме:
Гордума Екатеринбурга не одобрила "войну с балконами"
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:48
Первоуральского учителя заподозрили в избиении приемной дочери
На нее завели дело.Сегодня в 20:01
Пенсии россиян доведут до прожиточного минимума
Выплаты увеличатся на 4,5%.Сегодня в 19:39
Смотрите: Россель на фотографиях и без
За месяц до юбилея.Сегодня в 19:09
В Екатеринбурге на Широкой Речке появился пункт полиции
Он был открыт на средства мэрии.Сегодня в 18:55
Южноуральское УФАС признало незаконным контракт чиновников на 203 миллиона
И выписало штрафы.Сегодня в 18:49
Бывшим чиновникам Миасса грозит "уголовка"
Из-за мусорного контракта.Сегодня в 18:40
Информацию об избиении поджигателя екатеринбургского "Космоса" проверяют прокуроры
К ним обратился правозащитник.Сегодня в 18:31
Екатеринбургскую баню признали "типовой"
И отказали в статусе памятника.Сегодня в 18:30
Чиновники наскребли на квартиры для невьянцев из трущоб
После расследования "Уралинформбюро".Сегодня в 17:50
"Уральские авиалинии" доставят в Тель-Авив за 5 000 рублей
Из Сочи.Сегодня в 17:47
Смерть ребенка в больнице Челябинска вылилась в "уголовку"
Врачи "просмотрели" болезнь.Сегодня в 17:36
В Сочи с горы сорвался екатеринбуржец
Он упал в реку.Сегодня в 17:26
Сотрудники Роспана не растеряются при ЧС
Благодаря регулярным тренировкам.Сегодня в 17:23
На Среднем Урале задержали устроившего смертельное ДТП дальнобойщика
Его искали 2 недели.Сегодня в 17:21
Вице-губернатор Алексей Орлов взялся за "разгрузку" свердловских школ
Под новые здания ищут землю.
Главные новости
- Сегодня в 19:39Смотрите: Россель на фотографиях и без
- Сегодня в 18:30Чиновники наскребли на квартиры для невьянцев из трущоб
- Сегодня в 16:35Ограбление екатеринбургского ТЦ "Кит" попало на видео
- Сегодня в 16:17Россияне будут выступать на Паралимпиаде-2018 под нейтральным флагом
- Сегодня в 14:59Поджигателя "Космоса" проверят на вменяемость
Аналитика
Смотрите: Россель на фотографиях и без
За месяц до юбилея.
"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе
И земельная неразбериха.
Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо
Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надо