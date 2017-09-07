Пока погода позволяет.

В хозяйствах Свердловской области продолжается уборочная кампания. Собрано 40% зерновых культур и 22% картофеля от плана. Урожайность картофеля выше прошлогодней на 29 центнеров и составляет 182 центнера с гектара, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

"Урожайность всех культур в этом году выше, чем в прошлом. Немного ниже темпы уборки из-за переменчивой погоды, но в целом мы находимся в плановых показателях. Техника всегда готова выходить в поля – и днем, и ночью. Главное, чтобы погода позволила не сбавлять темпы полевых работ", – заявил министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев.

Кроме того, в регионе практически завершается кормозаготовительная кампания. На сегодняшний день запасено 28 центнеров кормовых культур на одну условную голову скота. В планах – собрать 30 центнеров.