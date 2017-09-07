В поисках залежей руды.

ОАО "Александринская горно-рудная компания" (входит в Группу РМК) возобновило полевые геологоразведочные работы на Катабукском участке колчеданных медно-цинковых руд в Челябинской области. Месторождение расположено на территории Верхнеуральского и Нагайбакского районов.

Завершить поисковые и оценочные работы на участке планируется в 2019 году. Инвестиции в изыскательский проект составляют 225 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Русской медной компании.

Геологоразведку Катабукского участка колчеданных медно-цинковых руд АГК ведет для пополнения сырьевой базы собственной обогатительной фабрики. Прогнозируемые запасы месторождения в настоящее время составляют 300 тысяч тонн меди и 390 тысяч тонн цинка. По имеющимся геологическим предпосылкам ожидается выявление на Катабуском участке рудного объекта, сопоставимого по масштабам с разрабатываемым месторождением "Чебачье".

В настоящее время сырье для обогатительной фабрики АГК поставляют рудники "Александринский" (производительностью 100 тысяч тонн руды в год) и "Чебачье" (800 тысяч тонн руды в год).