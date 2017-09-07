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Путин оценил российское гражданство в 10 миллионов долларовСегодня в 16:02

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Инвестиций в Дальний Восток.

Крупнейшие инвесторы смогут получить российское гражданство по упрощенной схеме. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает "Уралинформбюро".

Для "ускоренного" получения российских паспортов необходимо будет вложить 10 и более миллионов долларов в Дальний Восток, отметил глава государства.

На сегодня правом на упрощенное оформление российского гражданства обладают инвесторы, которым принадлежат 10% в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного и работающего в РФ. При этом уставный капитал и размер чистых активов должны быть не менее 100 миллиардов рублей каждый, а сумма уплаченных налогов и обязательных страховых платежей - не менее 6 миллионов рублей ежегодно в течение минимум трех лет со дня осуществления инвестиций.

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