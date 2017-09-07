Свердловский Минстрой перетасовал картыСегодня в 16:32
- Текст
Зонирования Екатеринбурга.
Минстрой Свердловской области изменил зонирование 29 участков, расположенных на территории Екатеринбурга, сообщает "Уралинформбюро".
В основном предложенные изменения касаются зон ЗРЗ (развития застройки), сельскохозяйственных земель, коммунальной инфраструктуры, территорий общего пользования и общественно-деловых зон местного значения. Например, часть рекреационной зоны рядом с озером Лебяжье (пересечение ЕКАД и проспекта Космонавтов) стала зоной коллективных садов и садово-огородных участков.
Некоторые изменения связаны с планами капитального строительства. Так, зоны ПК-3 и ПК-4 (производственно-коммунальные объекты) в границах улиц Таганской – Совхозной –Фрезеровщиков стали зоной Ц-5 (объекты торговли) из-за строительства на этом участке торгового центра "Лента".
Другой торговый центр, пока безымянный, планируется возвести в микрорайоне ВИЗ-Правобережный, где ранее предполагалось построить Ледовый дворец. Соответственно, изменилось и зонирование участка: с ЦС-4 (спортивные объекты) также на Ц-5.
Некоторые участки изымаются из общественно-деловой зоны для строительства режимных объектов. В частности, 3 участка в проезде Горнистов (район Кольцовского кладбища) отданы под спецприемник для содержания лиц, арестованных в административно порядке.
Ряд участков переведены в жилую зону. Например, солидный кусок зоны транспортной инфраструктуры на улице Стрелочников обрел статус Ж-5. Территория коллективных садов в поселке Малый Исток превращена в зону Ж-2-2 (блокированные жилые дома городского типа).
Впрочем, под корректировку попала и зона существующей жилой застройки. В частности, в Завокзальном районе (в квартале улиц III Интернационала – Гражданской – Машинистов – Готвальда) один из бывших участков Ж-5 превратился в общественно-деловую зону местного значения: здесь планируется построить представительство Республики Ингушетия.
Но самые неожиданные изменения ожидают центр города. Так, один из участков в квадрате улиц Розы Люксембург - Куйбышева - Народной Воли, числившийся ранее в зоне ТОП-1 (парки и скверы), теперь перешел в зону "общественно-деловая зона городского центра". Судя по данным кадастровой карты, на этом участке в данный момент расположена автостоянка.
В той же зоне оказался и сквер по Луначарского, 212 (ГТРК "Урал"). А бывший корпус типографии "Уральский рабочий" (угол Ленина и Тургенева) обрел статус территории историко-культурной деятельности. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", это здание в обозримом будущем может стать частью проекта "Ресторанная галерея".
Следует добавить, что означенные изменения в правилах землепользования и застройки еще не утверждены окончательно. Они будут вынесены на публичные слушания, которые состоятся 31 октября в Екатеринбургском колледже транспортного строительства.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:48
Первоуральского учителя заподозрили в избиении приемной дочери
На нее завели дело.Сегодня в 20:01
Пенсии россиян доведут до прожиточного минимума
Выплаты увеличатся на 4,5%.Сегодня в 19:39
Смотрите: Россель на фотографиях и без
За месяц до юбилея.Сегодня в 19:09
В Екатеринбурге на Широкой Речке появился пункт полиции
Он был открыт на средства мэрии.Сегодня в 18:55
Южноуральское УФАС признало незаконным контракт чиновников на 203 миллиона
И выписало штрафы.Сегодня в 18:49
Бывшим чиновникам Миасса грозит "уголовка"
Из-за мусорного контракта.Сегодня в 18:40
Информацию об избиении поджигателя екатеринбургского "Космоса" проверяют прокуроры
К ним обратился правозащитник.Сегодня в 18:31
Екатеринбургскую баню признали "типовой"
И отказали в статусе памятника.Сегодня в 18:30
Чиновники наскребли на квартиры для невьянцев из трущоб
После расследования "Уралинформбюро".Сегодня в 17:50
"Уральские авиалинии" доставят в Тель-Авив за 5 000 рублей
Из Сочи.Сегодня в 17:47
Смерть ребенка в больнице Челябинска вылилась в "уголовку"
Врачи "просмотрели" болезнь.Сегодня в 17:36
В Сочи с горы сорвался екатеринбуржец
Он упал в реку.Сегодня в 17:26
Сотрудники Роспана не растеряются при ЧС
Благодаря регулярным тренировкам.Сегодня в 17:23
На Среднем Урале задержали устроившего смертельное ДТП дальнобойщика
Его искали 2 недели.Сегодня в 17:21
Вице-губернатор Алексей Орлов взялся за "разгрузку" свердловских школ
Под новые здания ищут землю.
Главные новости
- Сегодня в 19:39Смотрите: Россель на фотографиях и без
- Сегодня в 18:30Чиновники наскребли на квартиры для невьянцев из трущоб
- Сегодня в 16:35Ограбление екатеринбургского ТЦ "Кит" попало на видео
- Сегодня в 16:17Россияне будут выступать на Паралимпиаде-2018 под нейтральным флагом
- Сегодня в 14:59Поджигателя "Космоса" проверят на вменяемость
Аналитика
Смотрите: Россель на фотографиях и без
За месяц до юбилея.
"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе
И земельная неразбериха.
Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо
Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надо