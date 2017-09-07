Зонирования Екатеринбурга.

Минстрой Свердловской области изменил зонирование 29 участков, расположенных на территории Екатеринбурга, сообщает "Уралинформбюро".

В основном предложенные изменения касаются зон ЗРЗ (развития застройки), сельскохозяйственных земель, коммунальной инфраструктуры, территорий общего пользования и общественно-деловых зон местного значения. Например, часть рекреационной зоны рядом с озером Лебяжье (пересечение ЕКАД и проспекта Космонавтов) стала зоной коллективных садов и садово-огородных участков.

Некоторые изменения связаны с планами капитального строительства. Так, зоны ПК-3 и ПК-4 (производственно-коммунальные объекты) в границах улиц Таганской – Совхозной –Фрезеровщиков стали зоной Ц-5 (объекты торговли) из-за строительства на этом участке торгового центра "Лента".

Другой торговый центр, пока безымянный, планируется возвести в микрорайоне ВИЗ-Правобережный, где ранее предполагалось построить Ледовый дворец. Соответственно, изменилось и зонирование участка: с ЦС-4 (спортивные объекты) также на Ц-5.

Некоторые участки изымаются из общественно-деловой зоны для строительства режимных объектов. В частности, 3 участка в проезде Горнистов (район Кольцовского кладбища) отданы под спецприемник для содержания лиц, арестованных в административно порядке.

Ряд участков переведены в жилую зону. Например, солидный кусок зоны транспортной инфраструктуры на улице Стрелочников обрел статус Ж-5. Территория коллективных садов в поселке Малый Исток превращена в зону Ж-2-2 (блокированные жилые дома городского типа).

Впрочем, под корректировку попала и зона существующей жилой застройки. В частности, в Завокзальном районе (в квартале улиц III Интернационала – Гражданской – Машинистов – Готвальда) один из бывших участков Ж-5 превратился в общественно-деловую зону местного значения: здесь планируется построить представительство Республики Ингушетия.

Но самые неожиданные изменения ожидают центр города. Так, один из участков в квадрате улиц Розы Люксембург - Куйбышева - Народной Воли, числившийся ранее в зоне ТОП-1 (парки и скверы), теперь перешел в зону "общественно-деловая зона городского центра". Судя по данным кадастровой карты, на этом участке в данный момент расположена автостоянка.

В той же зоне оказался и сквер по Луначарского, 212 (ГТРК "Урал"). А бывший корпус типографии "Уральский рабочий" (угол Ленина и Тургенева) обрел статус территории историко-культурной деятельности. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", это здание в обозримом будущем может стать частью проекта "Ресторанная галерея".

Следует добавить, что означенные изменения в правилах землепользования и застройки еще не утверждены окончательно. Они будут вынесены на публичные слушания, которые состоятся 31 октября в Екатеринбургском колледже транспортного строительства.