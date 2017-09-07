Долги превысили миллиард.

Арбитражный суд Челябинской области признал операционную компанию сети аптек "Классика" банкротом. За ООО "Аптека "Классика" ЧЛ" – подразделением сети на Южном Урале – числятся долги общей суммой более миллиарда рублей.

В компании на 4 месяца открыто конкурсное производство – до 25 декабря. Активы организации на данный момент составляют немногим более 500 миллионов рублей, передает "Уралинформбюро".

Кроме ООО "Аптека "Классика" ЧЛ" заявление о банкротстве подало и свердловское ООО "Аптека "Классика" ЕК". Документы были поданы в июне 2017 года. Следующее заседание по банкротству среднеуральской "Классики" пройдет в конце сентября.