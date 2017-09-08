Выделенных ему ранее на жилье.

Городской суд Радужного (ХМАО-Югра) постановил взыскать более 7,8 миллиона рублей с бывшего начальника местного отдела полиции Сергея Рогулева.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружной прокуратуры, экс-руководитель получил данную сумму в виде субсидии на приобретение жилья. При этом за несколько лет до выделения ему бюджетных средств Рогулев продал доли в двухкомнатной квартире и жилом доме в Саратовской области. Поэтому он не имел права на соцподдержку, посчитал Радужнинский суд.

Окружной суд, куда поступила апелляция на вердикт, поддержал решение нижестоящей инстанции.