×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


С экс-начальника ОМВД Радужного "стрясут" 7,8 миллиона рублейСегодня в 08:04

  • Текст

Выделенных ему ранее на жилье.

Городской суд Радужного (ХМАО-Югра) постановил взыскать более 7,8 миллиона рублей с бывшего начальника местного отдела полиции Сергея Рогулева.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружной прокуратуры, экс-руководитель получил данную сумму в виде субсидии на приобретение жилья. При этом за несколько лет до выделения ему бюджетных средств Рогулев продал доли в двухкомнатной квартире и жилом доме в Саратовской области. Поэтому он не имел права на соцподдержку, посчитал Радужнинский суд.

Окружной суд, куда поступила апелляция на вердикт, поддержал решение нижестоящей инстанции.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

И земельная неразбериха.

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надо

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×