Благодаря программе энергосбережения.

За январь-июнь 2017 года ООО "РН-Уватнефтегаз", дочернее общество НК "Роснефть", сэкономило 14,4 тысячи тонн условного топлива или 258 миллионов рублей в денежном выражении. Таков эффект от реализации энергосберегающих мероприятий.

ООО "РН-Уватнефтегаз" является одним из крупнейших потребителей топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в Тюменской области, а также постоянным участником и победителем Всероссийского конкурса проектов в области энергосбережения ENES (региональный этап). Традиционно предприятие активно поддерживает Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче, который стартовал в сентябре в регионах России при поддержке Минэнерго.

На объектах предприятия в 2013 году была внедрена Программа энергосбережения, которая по итогам 2016 года выполнена на 157%. Этому способствовало участие нефтепромыслов предприятия в конкурсе на лучшее энергоэффективное подразделение, а также программа по внедрению инициатив сотрудников, направленных на повышение энергоэффективности процессов. В результате по итогам 2016 года ООО "РН-Уватнефтегаз" стало вторым в рейтинге систем энергетического менеджмента дочерних обществ ПАО "НК "Роснефть".

Программа энергосбережения ООО "РН-Уватнефтегаз" на 2018-2022 годы включает более 900 мероприятий. По результатам ее реализации ожидается значительная экономия топливно-энергетических ресурсов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества.

В июне 2017 года ООО "РН-Уватнефтегаз" пройден аудит на соответствие системы энергетического менеджмента ISO 50001: 2011. До конца года на предприятии будут обследованы все объекты с разработкой энергетического паспорта.