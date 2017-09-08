"РН-Уватнефтегаз" сэкономил 258 миллионов рублейСегодня в 12:39
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Благодаря программе энергосбережения.
За январь-июнь 2017 года ООО "РН-Уватнефтегаз", дочернее общество НК "Роснефть", сэкономило 14,4 тысячи тонн условного топлива или 258 миллионов рублей в денежном выражении. Таков эффект от реализации энергосберегающих мероприятий.
ООО "РН-Уватнефтегаз" является одним из крупнейших потребителей топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в Тюменской области, а также постоянным участником и победителем Всероссийского конкурса проектов в области энергосбережения ENES (региональный этап). Традиционно предприятие активно поддерживает Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче, который стартовал в сентябре в регионах России при поддержке Минэнерго.
На объектах предприятия в 2013 году была внедрена Программа энергосбережения, которая по итогам 2016 года выполнена на 157%. Этому способствовало участие нефтепромыслов предприятия в конкурсе на лучшее энергоэффективное подразделение, а также программа по внедрению инициатив сотрудников, направленных на повышение энергоэффективности процессов. В результате по итогам 2016 года ООО "РН-Уватнефтегаз" стало вторым в рейтинге систем энергетического менеджмента дочерних обществ ПАО "НК "Роснефть".
Программа энергосбережения ООО "РН-Уватнефтегаз" на 2018-2022 годы включает более 900 мероприятий. По результатам ее реализации ожидается значительная экономия топливно-энергетических ресурсов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества.
В июне 2017 года ООО "РН-Уватнефтегаз" пройден аудит на соответствие системы энергетического менеджмента ISO 50001: 2011. До конца года на предприятии будут обследованы все объекты с разработкой энергетического паспорта.
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