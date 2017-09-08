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Задержанные чартеры закроют для авиакомпаний международные направленияСегодня в 11:41

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Росавиации надоело ждать.

Перед авиакомпаниями, допускающими массовые задержки чартеров, могут "закрыть" границу. Данное право с 29 октября 2017 года получит Росавиация, передает "Уралинформбюро" .

Также Федеральное агентство воздушного транспорта наделят возможностью отзывать у непунктуальных перевозчиков допуски на конкретные международные маршруты. Ведомству рекомендовано предварительно обсудить инициативу с авиаторами, рассказали "Известиям" в Минтрансе РФ.

Такие меры помогут повысить ответственность авиаперевозчиков за некачественное обслуживания пассажиров, пояснил представитель ведомства.

По данным Росавиации, только в июне этого года более чем на 2 часа были задержаны 327 международных чартеров (8,9%), а в июле уже каждый десятый - 396 рейсов. В списке самых непунктуальных компаний значатся IFly, "ВИМ-Авиа" и Red Wings.

Стоит отметить, что несколькими днями ранее отечественным авиаперевозчикам пригрозили повышением штрафов за задержки рейсов. Их суммы будут определяться в рамках международной практики и зависеть от дальности полета и длительности задержки вылета.

В конце августа Россия вошла в число участников Монреальской конвенции, регламентирующей права авиапутешественников и ответственность авиакомпаний при международных перелетах.

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