Продать объект не получилось.

Управление капитального строительства Екатеринбурга объявило аукцион на охрану недостроя на Мусоргского, 6, сообщает "Уралинформбюро". Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Согласно аукционной документации, подрядчик должен будет до 31 декабря 2017 года круглосуточно охранять объект от противоправных действий вероятных злоумышленников, пожаров и "лиц, не имеющих права находиться на объекте". Стартовая цена аукциона составляет 459,2 тысячи рублей.

В 1980-х годах по адресу Мусоргского, 6 был построен девятиэтажный жилой дом. Однако при проектировании здания была допущена ошибка, из-за чего оно начало разваливаться. Дом оперативно расселили, а в 2012 году мэрия Екатеринбурга определила опасный недострой к демонтажу.



Расположение недостроя на кадастровой карте. Фото:gosbti.ru.

В 2013 году городские власти решили строить на месте снесенной девятиэтажки служебную гостиницу на 1000 номеров. Был объявлен аукцион на разработку проектной документации, который выиграл завод ЖБИ "Бедфор" (подразделение "Группы ЛСР" на Урале), предложивший цену в 1,2 миллиона рубле - почти в 9 раз оказалась ниже стартовой.

В 2015 году стройка остановилась. Согласно информации на портале госзакупок, контракт на возведение гостиницы был расторгнут в августе 2016 года по соглашению сторон. Однако, как заявил в беседе с "Уралинформбюро" депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских, истинной причиной стало отсутствие денег на этот проект в муниципальном бюджете.



В 2015 году строительство гостиницы заморозили. С тех пор на стройплощадке ничего не изменилось. Фото: alshevskix.livejournal.com.

В июле 2017 года администрация Екатеринбурга выставила недостроенный объект на приватизацию. При этом начальная цена аукциона в постановлении мэрии не была указана.

Аукцион до сих пор не состоялся. Более того: по словам Альшевских, на днях он получил официальное письмо от сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба, в котором сообщалось, что решение по приватизации не принято.

"Сейчас они (мэрия – прим.ред.), скорее всего, планируют оставить этот объект для муниципальных нужд, потому и разыгрывают аукцион по его охране. Видимо, деньги на достройку в бюджете появились, но начнутся работы не раньше следующего финансового года", — предположил депутат в беседе с корреспондентом агентства.