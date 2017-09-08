×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловской полиции поменяют крышуСегодня в 14:08

  • Текст

И выкрасят в бежевый цвет.

Здание управления МВД России по Свердловской области, расположенное в Екатеринбурге на Ленина, 17, в ближайшее время будет капитально отремонтировано, сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на экспертизу, опубликованную на сайте областного Управления по охране и использованию объектов культурного наследия.

Как известно, офис полицейского главка расположен в памятнике истории и архитектуры — доме И.Я. Рязанова. Здание построено в 1850 году. Как установила группа экспертов из Омска и Томска, сегодня оно находится в работоспособном состоянии, но нуждается в ремонте фасадов и кровли.

В ходе работ планируется восстановить декоративные элементы фасадов и скульптурные композиции на тимпане фронтона, отреставрировать окна с деревянными рамами, настелить стальную кровлю с полимерным покрытием, а также покрасить фасад в светло-бежевый цвет, соответствующий исторической цветовой гамме.

Дом Рязанова имеет долгую и славную историю. В разные годы в его стенах размещались Волжско-Камский коммерческий банк, народная милиция, управление ОГПУ, ГУВД Свердловской области. Современный облик здание обрело в 1938 году: оно было перестроено в стиле неоклассицизма по проекту архитектора Георгия Голубева, создателя здания горсовета.

В начале сентября правительство региона утвердило охранные зоны пяти объектов культурного наследия, в том числе и дома Рязанова. В границах этих зон запрещено прокладывать на- и надземные инженерные сети, а также обустраивать временные открытые парковки. Строить капитальные объекты в ЗРЗ-2 разрешено, но не выше 4-5 этажей.

Следует добавить, что по соседству с домом Рязанова расположен офис областного управления ФСБ России. В июне 2017 года свердловские чекисты вынесли на обсуждение градсовета Екатеринбурга проект реконструкции здания УФСБ. В ходе нее чекисты планируют полностью перестроить корпус по Вайнера,4, а во дворе возвести два новодела: семиэтажный блок и 18-этажную башню.

Ранее по теме:
Свердловские власти защитят гимназию и роддом
Чернецкий в синем разбил чекистов в белом

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

И земельная неразбериха.

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надо

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×