И выкрасят в бежевый цвет.

Здание управления МВД России по Свердловской области, расположенное в Екатеринбурге на Ленина, 17, в ближайшее время будет капитально отремонтировано, сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на экспертизу, опубликованную на сайте областного Управления по охране и использованию объектов культурного наследия.

Как известно, офис полицейского главка расположен в памятнике истории и архитектуры — доме И.Я. Рязанова. Здание построено в 1850 году. Как установила группа экспертов из Омска и Томска, сегодня оно находится в работоспособном состоянии, но нуждается в ремонте фасадов и кровли.

В ходе работ планируется восстановить декоративные элементы фасадов и скульптурные композиции на тимпане фронтона, отреставрировать окна с деревянными рамами, настелить стальную кровлю с полимерным покрытием, а также покрасить фасад в светло-бежевый цвет, соответствующий исторической цветовой гамме.

Дом Рязанова имеет долгую и славную историю. В разные годы в его стенах размещались Волжско-Камский коммерческий банк, народная милиция, управление ОГПУ, ГУВД Свердловской области. Современный облик здание обрело в 1938 году: оно было перестроено в стиле неоклассицизма по проекту архитектора Георгия Голубева, создателя здания горсовета.

В начале сентября правительство региона утвердило охранные зоны пяти объектов культурного наследия, в том числе и дома Рязанова. В границах этих зон запрещено прокладывать на- и надземные инженерные сети, а также обустраивать временные открытые парковки. Строить капитальные объекты в ЗРЗ-2 разрешено, но не выше 4-5 этажей.

Следует добавить, что по соседству с домом Рязанова расположен офис областного управления ФСБ России. В июне 2017 года свердловские чекисты вынесли на обсуждение градсовета Екатеринбурга проект реконструкции здания УФСБ. В ходе нее чекисты планируют полностью перестроить корпус по Вайнера,4, а во дворе возвести два новодела: семиэтажный блок и 18-этажную башню.

Ранее по теме:

Свердловские власти защитят гимназию и роддом

Чернецкий в синем разбил чекистов в белом