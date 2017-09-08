Свердловские леса никто не охраняетСегодня в 16:02
- Текст
Это выяснила прокуратура.
Свыше 300 особо охраняемых природных территорий Свердловской области не имеют четко обозначенных границ, а 200 ООПТ не обеспечены надежной охраной. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.
Эти факты вскрылись в августе 2017 года в ходе проверки деятельности министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, организованной органами юстиции. Прокуратура уже внесла представление в адрес первого заместителя губернатора. Правда, кого именно - Владимира Тунгусова или Алексея Орлова, в пресс-службе уточнить не смогли.
Кроме того, ревизоры Железнодорожного района через суд заставили областную "Дирекцию лесных парков" ликвидировать несанкционированную свалку в Оброшинском лесопарке на северном берегу Верх-Исетского пруда. К настоящему моменту требование прокуратуры выполнено, производство по делу прекращено.
Следует добавить, что, по данным департамента лесного хозяйства по УрФО, на данный момент лишь в 7 муниципалитетах региона установлены четкие границы городских лесов. При этом 32 муниципалитета заявили, что им защитные лесные зоны вокруг городов не нужны вообще. Об этом рассказал участникам прошедшего в Екатеринбурге в конце июля Межрегионального экологического форума "Зеленый щит" руководитель ведомства Вячеслав Дробышев.
Ранее по теме:
По аппетитам уральских застройщиков ударят "зеленым щитом"
"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:07
Южноуральская прокуратура пытается "воскресить" инвалида
Признанного умершим в 2008 году.Сегодня в 17:51
Пермякам сулят красочную ночь
Небо расцветит северное сияние.Сегодня в 17:50
На Уралмаше грузовик "ушел" под землю
На ремонтируемом участке дороги.Сегодня в 17:42
"Титановой долине" добавят почти 300 га
Проектные работы стартуют в сентябре.Сегодня в 17:29
"Газпром добыча Ямбург" предложил подросткам должности
Оператора, гардеробщика и курьера.Сегодня в 17:25
На Ямале подросток погиб в ДТП на угнанной машине
У родителей.Сегодня в 17:23
РМК вернула энергетическому цеху "Карабашмеди" первозданный вид
Отремонтировав памятник архитектуры регионального значения.Сегодня в 17:18
Серов удивил облизбирком аномальной явкой
За два дня до голосования.Сегодня в 17:13
В Арамиле задержали убийцу-людоеда
Растерзавшего женщину.Сегодня в 16:48
В Ленобласти на военных учениях погиб призывник из Прикамья
Еще пятеро солдат пострадали.Сегодня в 16:42
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 16:29
В Качканаре смертность почти в 2 раза превысила рождаемость
В последние месяцы.Сегодня в 16:17
Екатеринбургский бизнесмен попал под "уголовку" за ДТП 3-летней давности
В котором погиб велосипедист.Сегодня в 16:06
В Челябинске запретили выгуливать собак
Из-за бешенства.Сегодня в 16:02
Свердловские леса никто не охраняет
Это выяснила прокуратура.
Главные новости
- Сегодня в 16:48В Ленобласти на военных учениях погиб призывник из Прикамья
- Сегодня в 15:51Евгений Куйвашев узнал, чего хотят женщины
- Сегодня в 15:32При пожаре в питерском Эрмитаже погибли коты
- Сегодня в 13:47Екатеринбург объединил людей с инвалидностью со всего мира
- Сегодня в 09:59Грибы не терпят суеты
Аналитика
Смотрите: Россель на фотографиях и без
За месяц до юбилея.
"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе
И земельная неразбериха.
Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо
Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надо