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Свердловские леса никто не охраняетСегодня в 16:02

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Это выяснила прокуратура.

Свыше 300 особо охраняемых природных территорий Свердловской области не имеют четко обозначенных границ, а 200 ООПТ не обеспечены надежной охраной. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Эти факты вскрылись в августе 2017 года в ходе проверки деятельности министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, организованной органами юстиции. Прокуратура уже внесла представление в адрес первого заместителя губернатора. Правда, кого именно - Владимира Тунгусова или Алексея Орлова, в пресс-службе уточнить не смогли.

Кроме того, ревизоры Железнодорожного района через суд заставили областную "Дирекцию лесных парков" ликвидировать несанкционированную свалку в Оброшинском лесопарке на северном берегу Верх-Исетского пруда. К настоящему моменту требование прокуратуры выполнено, производство по делу прекращено.

Следует добавить, что, по данным департамента лесного хозяйства по УрФО, на данный момент лишь в 7 муниципалитетах региона установлены четкие границы городских лесов. При этом 32 муниципалитета заявили, что им защитные лесные зоны вокруг городов не нужны вообще. Об этом рассказал участникам прошедшего в Екатеринбурге в конце июля Межрегионального экологического форума "Зеленый щит" руководитель ведомства Вячеслав Дробышев.

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