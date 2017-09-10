Выставка вооружений RAE вернется в Нижний ТагилСегодня в 11:46
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Пообещал Рогозин.
Выставка вооружения "RussiaArmsExpo" (RAE) может вернуться в Нижний Тагил. На это намекнул российский вице-премьер Дмитрий Рогозин в кулуарах первого военно-патриотического фестиваля "УралТанк", на котором 9 сентября 2017 года побывал корреспондент "Уралинформбюро".
"УралТанк" фестиваль молодой: он проводился в Свердловской области впервые. Среди его организаторов - правительство Свердловской области и корпорация "Уралвагонзавод".
Площадкой для фестиваля стал танковый полигон "Старатель" под Нижним Тагилом, на котором на протяжении многих лет проходила международная выставка вооружений RAE.
"УралТанк" был приурочен сразу к двум государственным праздникам: Дню танкиста и Дню танкостроителя. Кроме того, значительная часть программы была посвящена 75-летию Сталинградской битвы.
В честь юбилея славной даты на открытии фестиваля была представлена музыкально-хореографическая композиция с элементами исторической реконструкции на тему участия в Сталинградской битве нижнетагильских танкистов и боевых машин, собранных в годы войны на УВЗ.
Сразу же после завершения шоу Дмитрий Рогозин, врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор "Уралвагонзавода" Александр Потапов провели брифинг, в ходе которого Рогозин заверил журналистов, что "УралТанк" станет новой площадкой для демонстрации достижений уральского оборонно-промышленного комплекса.
"Мы видим необходимость того, чтобы в рамках Дня танкостроителя здесь, на полигоне "Старатель", в конце лета или начале осени, регулярно проводить не только красочные шоу с показом боевых возможностей современной бронетехники, но и выставку продукции, которая производится военно-промышленным Уралом", - подчеркнул вице-премьер.
Кроме того, на фестивале между правительством Свердловской области и "Уралвагонзаводом" было подписано соглашение о производстве на мощностях УВЗ коммунальной техники для муниципалитетов Среднего Урала.
Подробнее о первом фестивале "УралТанк" - в материале "RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке".
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